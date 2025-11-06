Convocado el XX Trofeo «Cidade de Narón» de Tiro con Arco

El Club ARCO Narón, de acuerdo con el Calendario Oficial de la Federación Galega y con la inestimable ayuda de la Concellería de Deportes y del Servicio de Deportes del Concello de Narón, convoca el XX Trofeo «Cidade de Narón» de Tiro con Arco. La competición se desarrollará el sábado 22 de Noviembre de 2025 en el Pabellón da Gándara, en Narón.

El Club ARCO NARÓN entregará un Trofeo Especial para las Mejores Puntuaciones del Round en diana triple vertical, tanto de Recurvo como de Compuesto. Según normativa RFETA todos los participantes dispararán en el Round Clasificatorio 2 series de 30 flechas en tandas de 3.

En la jornada matinal, las categorías Prebenjamín – Benjamín – Alevín – Infantil (U15) – Cadete (U18), competirán el round clasificatorio en 1 solo turno A-B. La organización ofrecerá un refrigerio a los participantes a lo largo de la

competición.

Además de la clasificación final de este Torneo que se dirimirá en los encuentros individuales, se remitirá en tiempo y forma a la Federación Galega una clasificación del Round, separada por categorías (Veterano – Senior – Junior – Cadete – Infantil – Alevín – Benjamín – Prebenjamín).

Para los encuentros individuales (eliminatorias) para el XX Trofeo Cidade de Narón, a partir de júnior, la categoría será absoluta (unificando Senior y Veterano), pero a la FGTA se le pasarán los puntos del round por categorías, por lo que a la hora de inscribirse deberéis poner senior o veterano según corresponda.

Aunque la fecha fin de las inscripciones es el domingo día 16, la organización ruega a todos los interesados

que se inscriban lo antes posible.

Datos de la convocatoria del XX Trofeo ‘Cidade de Narón’ de Tiro con Arco

Sábado 22 de Noviembre de 2025 en el Campo de Tiro: Pabellón da Gándara – Narón

Google Maps: 43.49219, -8,19699

https://maps.app.goo.gl/HPvVUT61Rpi7KcTA7

Reglamentos: Reglamento WA, normativas RFETA-FGTA y lo estipulado en esta convocatoria.

Modalidad : Serie WA en Sala.

Eliminatorias desde 1/8 de final en las categorías con 17 o más participantes

Eliminatorias desde 1⁄4 de final en las categorías con 9 o más y menos de 17

Eliminatorias desde1⁄2 de final en las categorías con 5 o más y menos de 9

Eliminatorias desde Final de final en las categorías con más de 2 y menos de 5

Tan solo en la tanda de 1/8, los encuentros individuales (si los hubiera) se dirimirán en un máximo de 3 Sets, de tal forma que el ganador será el que consiga 4 puntos de set en recurvo, o la mejor puntuación a 3 series de 3 flechas en compuesto. El resto de encuentros (1/4, 1/2 y Finales) se disputarán a un máximo de 5 sets o entradas según normativa WA.

Divisiones: Arco Recurvo – Arco Compuesto

Horarios:

Jornada Matinal:

Categorías : Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil (U15), Cadete (U18) (Hombres y Mujeres)

Horario :

09,00 Apertura de Campo, Revisión de Material, Tandas de Prácticas

09,20 Fin Tandas de Prácticas

09,25 Comienzo de la Competición – 1a Serie (1 solo turno ABC)

Jornada Tarde:

Categorías : Júnior (U21), Sénior (Absoluta) (Hombres y Mujeres)

Horario :

14,10 Apertura de Campo, Revisión de Material, Tandas de Entrenamiento

14,30 Fin Tandas de Entrenamiento

14,25 Comienzo de la Competición – 1a Serie (2 turnos AB-CD)

Clasificaciones:

Por Divisiones, Clases/Sexos.

Para que exista una clasificación por División Clases y Sexo deberá haber un mínimo de 3 deportistas participando en ella. En el caso de que no se cumpla este requisito, la clasificación podrá hacerse solamente por División y Clase.

Trofeos:

Además del Trofeo Especial para la mayor puntuación del Round a diana triple vertical, tanto en Recurvo como en Compuesto, el club organizador garantiza que al menos los 3 primeros puestos en cada categoría (División/Sexo) tienen derecho a premiación final en el podio.

Inscripciones:

– 5 euros para la categorías Senior – Junior.

– GRATUITA para Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín y Prebenjamin.

El abono de la cuota de inscripción se realizará durante la entrega de dorsales y se efectuará en un único pago por la totalidad de deportistas del club. En el caso de que las inscripciones superen la capacidad de la línea de tiro (96 deportistas por la tarde y 48 por la mañana) se atenderá como preferencia, la fecha de inscripción. A los no admitidos se les comunicará su no admisión con antelación a la competición.

Las inscripciones deberán estar fechadas antes de las 24,00 horas del domingo 16 de noviembre. Para inscribirse deberán enviar el boletín de inscripción, en formato Word, con todos los datos cubiertos, al correo electrónico: arconaron@gmail.com