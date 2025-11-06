El temporal en Galicia deja rachas de viento en torno a 100 km/h en las últimas horas y se mantiene el aviso naranja

La AEMET mantiene el aviso naranja para el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra hasta primera hora de la tarde por viento y olas de 6 a 7 metros de altura, y alerta amarilla en Lugo desde la madrugada, en una jornada en la que se constata el descenso de las temperaturas y con rachas de viento que, aunque de menor intensidad que este miércoles, se mantienen en torno a los 100 km/h.

Según la información publicada por MeteoGalicia, de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, los valores extremos sobre la intensidad del viento se recogieron, la pasada madrugada, en las estaciones de Punta Candieira, Cedeira (107,9 km/h); Malpica (99 km/h); Burela (94,2 km/h); o Lira, Carnota (88,6 km/h).

Pese a ser valores significativos están ya lejos de las intensidades registradas 24 horas antes, cuando se llegaron a anotar rachas de 137,2 km/h en Viveiro o de 121,8 km/h en Vimianzo.

Con respecto a las precipitaciones acumuladas, también los valores registrados hasta la mañana de este jueves eran inferiores a los del día anterior. Así, Meteogalicia informa de 45,2 l/m2 en la estación de Forcarei; 37,6 l/m2 en Coristanco; o 35,5 l/m2 en Ortigueira.