El Baxi Ferrol destroza desde el triple al SBS Ostrava en la Eurocup Women

De menos a más el Baxi Ferrol consiguiendo una contundente victoria en tierras checas por 64-98 ante el SBS Ostrava, en la 5ª jornada de la fase de grupos de la Eurocup Women, disputado en la tarde del miércoles, en el City Campus.

El partido empezaba con un ritmo alto en los primeros minutos, con intercambio de canastas entre ambos equipos. Las ferrolanas presionaban a toda la pista sin balón, pero la mayor efectividad bajo el aro la tenían las checas poniéndose 14-8, obligando a Lino López a solicitar tiempo muerto. Las cosas no parecían cambiar, con un SBS Ostrava que estaba haciendo mucho daño en las jugadas de uno contra uno, consiguiendo un parcial de 13-0, teniendo que salir a pista para intentar paliarlo Claire Melia y Elena Rodríguez, ambas con molestias. Las cosas empezaban a cambiar, con el Baxi Ferrol conectando un 0-7 de parcial, mejorando su defensa y con balones de pista a pista en rápidas jugadas que les permitían acercar sus distancias para cerrar el primer cuarto 26-15.

El segundo cuarto fue el que cambió el partido por completo, con Blanca Millán echándose el equipo a la espalda y destrozando al SBS Ostrava desde la línea del triple, con dos consecutivos, y que se sumaba instantes después otro más de Erjavec, para finalizar con un empate a 33, con otro triple de Blanca Millán, poniéndose por delante en este festival con otro más tres de Sotolova. Las checas intentaban hacer frente a esto, pero no podían con la gran efectividad de las ferrolanas que les arrasaban con toda su ventaja y se iban al descanso cinco puntos por delante 40-45.

Tras la reanudación, el Baxi Ferrol seguía sin bajar el pie del acelerador con un potente parcial de 3-10 para empezar, haciendo más daño desde el triple con Moira Joiner y Karolina Sotolova, que se sumaba a su buen trabajo defensivo, no dejando jugar a las jugadoras del SBS Ostrava, aprovechando sus pérdidas para ampliar las diferencias y dejar prácticamente el partido encarrilado en este tercer cuarto, con un triple de la canterana Elena Baldonedo, que había salido a pista por primera vez instantes antes, dejando el marcador en 56-77.

Se llegaba a los últimos diez minutos de partido con una Blanca Millán que quería más, robando un balón en el centro de la pista para anotar los dos primeros puntos al contragolpe. Las checas bajaban los brazos definitivamente, no pudiendo seguir el juego de las ferrolanas, con la ventaja más y más amplia, superando por momentos la treintena, dando la oportunidad Lino López de debutar en los últimos dos minutos con el Baxi Ferrol sobre la pista a Silvia Millán, fisioterapeuta del equipo y hermana de la también jugadora Blanca Millán, a la que el club tuvo que hacerle ficha como jugadora debido a las pocas rotaciones del equipo en esta recta inicial de la temporada, quedándose cerca de poder anotar, aunque el marcador no se movía más y este 64-98 acabaría siendo definitivo.

Con este resultado, el Baxi Ferrol sigue en lo más alto en la fase de grupos de la Eurocup Women, con 5 victorias y ninguna derrota. Casi sin tiempo para descansar, este viernes vuelven a saltar a la pista visitando al Cadi La Seu, en la 6ª jornada de la Liga Femenina Endesa, que se disputará a las 21:00 horas, en el Palau Municipal d´Esports de La Seu d´Urgell (Lleida).

SBS Ostrava: Kubickova (5), Szabo (2), Hrbacova (3), Ewodo (6), Valkova (14) – también jugaron – Nelson (5), Kanova (0), Belosevic (15) y Vasileva (0).

Baxi Ferrol: Sotolova (18), Daniels (5), Blanca Millán (17), Joiner (6), Joris (7) – también jugaron – Sánchez-Ramos (18), Erjavec (7), Sotolova (18), Melia (12), Rodríguez (5), Silvia Millán (0) y Baldonedo (3).

Árbitros: Gabrielius Simonavicius, Marija Ciric y Tolga Akkusoglu (Lituania, Serbia y Turquía).

Parciales: 26-15, 14-30, 16-22 y 8-21.

Pabellón: City Campus (Ostrava, República Checa)