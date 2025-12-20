El Racing busca este domingo en Avilés una Navidad feliz

Compartir Facebook

M.V. El conjunto de Ferrolterra se mide este domingo a partir de las 18:15 en el Estadio Román Suárez Puerta (Canal Líneal Primera Federación) al Real Avilés, en un encuentro correspondiente a la 17.ª jornada de la Primera Federación, con el arbitraje del colegiado cántabro, Manuel Pozueta.

Álvaro Peña, baja sensible para este encuentro

El centrocampista que llegó este verano procedente del Andorra no podrá estar presente en Avilés por acumulación de amonestaciones. El veterano jugador estaba siendo clave en el juego de construcción del equipo verde, que tendrá que buscar una alternativa como la de Gelardo, Pascu, David Carballo o incluso Azael para esa posición. Un Azael que viene pisando fuerte en las últimas semanas y del que no se descarte que ocupe la posición de un Jairo muy cuestionado en las últimas jornadas.

El técnico Pablo López recupera para este partido al lateral derecho Álvaro Mardones tras superar su lesión en el tobillo, aunque no se esperan cambios en defensa para este encuentro. Siguen en la enfermería racinguista los jugadores Markel Artetxe y Sergio Tejera, quienes avanzan en la recuperación de unas lesiones que los han apartado el último mes de los partidos.

El conjunto ferrolano buscará en tierras asturianas su tercera victoria consecutiva, tras superar al Cacereño y al Unionistas en las últimas jornadas, para consolidar de esta forma la segunda posición antes del pequeño parón navideño.

El rival

El recién ascendido Real Avilés está siendo una de las revelaciones de la temporada, al estar situado en la 7.ª posición de la tabla con 24. Dani Vidal llegó al banquillo asturiano poco antes de comenzar la Liga, sustituyendo a Javi Rozada, construyendo un equipo muy compensado y que ha conseguido grandes números en estos primeros meses de competición.

Cuentan con el veterano central, Babín, un defensa que las ha visto de todos los colores en las últimas temporadas. En ataque, Javi Cueto es su máximo goleador, a pesar de no ser titular indiscutible. Otros hombres como el exdeportivista Berto Cayarga o el delantero Álvaro Santamaría pueden llevar peligro al conjunto racinguista.

Otro aspecto importante a tener en cuenta será el estado del césped del Román Suárez Puerta, muy castigado en las últimas semanas debido a las inclemencias meteorológicas, por lo que ambos equipos deberán estar muy atentos a los posibles rechaces y disputas que tengan lugar en este encuentro que se presume muy disputado y emocionante.