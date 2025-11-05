Este viernes la AVV A Madalena inaugura una muestra de maquetas de Carlos Macías

La Asociación de Vecinos “A Madalena” inicia el mes de noviembre, su ya tradicional “mes cultural”, con una exposición de maquetas de Carl​​os Macías en la que se ofrecerá en los dos amplios escaparates de su sede social, en Galiano 26, dieciséis obras escogidas referentes a edificios emblemáticos situados en el barrio centro de Ferrol. inicia el mes de noviembre, su ya tradicional “mes cultural”, con una interesanteen la que se ofrecerá en los dos amplios escaparates de su sede social,, dieciséis obras escogidas referentes a edificios emblemáticos situados en el barrio centro de Ferrol.

Así se podrán ver maquetas del “Ideal Room”, Palacio Municipal, Magdalena 113, “El Correo Gallego”, “Gascón”, Casino Ferrolano, “Ferr. Blanco”, “El Carmen”, Concatedral de San Julián, “Casa Romero”, Teatro Jofre, “ Cine Renacimiento”, “ Cinema”, “ Cine Avenida ”, “ Cine Callao”, y “ Cine Capitol”.

La muestra permanecerá expuesta al público desde este viernes, día 7 , por la tarde, hasta el día 15.

EL MAQUETISTA

Carlos Macías nació en Ferrol el 16 de octubre de 1949, en el seno de una familia de 10 hermanos, comienza a trabajar desde muy joven en la construcción naval, demostrando desde siempre gran capacidad creativa y se jubila a los 65 años, terminando su vida laboral en Canarias, lugar donde pasó los últimos 15 años, siempre con la mirada puesta en Galicia.

Comienza a transformar el tiempo libre en pequeñas piezas que representan construcciones características principalmente de la comarca y muy enfocado en el gran patrimonio modernista de la ciudad, sobre todo a través de la obra de Rodolfo Ucha Piñeiro, sin olvidar el resto de la geografía gallega en forma de faros, ermitas, dornas….

Cabe destacar que la gran mayoría de los trabajos que se muestran, están hechos con productos reciclados y herramientas que cualquiera puede tener en casa, de este modo su creatividad adquiere protagonismo en sus piezas.

Sus hijos han tenido la suerte de jugar con sus creaciones desde niños, disfrutando del mismo modo que esperan que los ferrolanos disfruten de esta exposición, haciendo un recorrido por lael barrio de A Madalena , a través de piezas que a todos se nos harán familiares, junto a otras que ya sólo perviven en el recuerdo de unos pocos.

Sus maquetas han sido mostradas en lugares tan relevantes como la Feria del Modernismo de Barcelona o la de León, o la Feria de Turismo de Silleda, donde el Concello de Ferrol quiso abrir una ventana al mundo a través de la obra de Carlos.

Carlos Macías ha hecho numerosas exposiciones en los últimos años, la última en el Ateneo Ferrolán (al que donó la maqueta del edificio de su sede), y colaboraciones también con la Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao, a través de algunas maquetas hechas expresamente para la exposición “Ferrol Vello, el barrio del que todos somos vecinos”, y ha cedido piezas también para distintas exposiciones y muestras en las Oficinas de Turismo de Ferrol. Si alguna exposición tiene un carácter especialmente relevante para Carlos, ha sido sin duda la realizada en la Sala Curuxeiras el pasado mes de febrero.

Hoy Carlos, se siente emocionado de poder compartir con todos estas pequeñas creaciones, que brotan de su corazón a través de sus maravillosas manos.