Os Travellin’ Brothers actúan en Ferrol no teatro Jofre

O sexteto vasco forma unha das bandas máis respetadas do blues europeo. O espectáculo, de 90 minutos de duración, está dirixido a maiores de 16 anos.
Os Travellin’ Brothers, a banda de blues fundada no ano 2003 en Leoia (Bilbao), visita este venres ás 20:30 horas o teatro Jofre, para ofrecer un concerto no que repasarán os seus 20 anos de traxectoria musical. As entradas xa están disponibles na billeteira do Jofre e na web de Ataquilla .
Gañadores do prestixioso festival European Blues Challenge 2015, teñen unha gran bagaxe musical e continúan en ascenso. Camaleónicos como poucos, son capaces de tocar tanto en pequenos clubes e salas como nos máis grandes festivais.
O sexteto está formado por un baixo, unha guitarra, unha batería, un piano, un saxo e dúas coristas, que en cada unha das súas actuacións amosan actitude, enerxía e complicidade en estado puro. Con este formato viaxaron polo mundo, chegando a ofrecer máis de 1.200 concertos e atesourando nestas dúas décadas un total de 10 álbumes de estudio, entre os que figuran A Blues Experience, Bing Band ou Coming Home.
Ao logo destes anos, os Travellin’ Brothers tiveron a sorte e a honra de compartir escenario con auténticas lendas como Buddy Guy, Koko Taylor, John Mayall e incluso Ike Turner.