O Club Kang consegue moi bos resultados no Open Internacional Cidade de Pontevedra 2025

5 noviembre, 2025 Dejar un comentario 85 Vistas

Os deportistas do Club Kang competiron esta pasada fin de semana en taekwondo no Open Internacional Cidade de Pontevedra.

Fuente.-Club Deportivo Kang.

O equipo de ferrolterra formarono os infantís Enzo Rodríguez e Ángel O. Mbengue, a precadete Inés Gómez e @s cadetes Icía Feijoo, Nico Blanco, Thiago García, Claudia Martínez e Paula Seijas.

Unha competición de gran nivel, na que tiveron que poñer todo o seu esforzo nos tapices, e onde puido observarse a sua progresión. Obviamente, os que máis dedicación e implicación teñen semana tras semana, mellor traballo realizan na competición. O Club destaca «o grandísimo avance e boa competición que fixeron os nosos alumnos das categorías Infantil, Enzo e Ángel, e a precadete, Inés«.

Fuente.-Club Deportivo Kang

O club tamén fai una mención destacada do traballo feito polas nosas cadetes; dicir así que Claudia Martínez queda fora das semifinais simplemente «por un accidente», pero iba gañando o combate e o remataría co resultado o seu favor seguro.

Por su parte Paula Seijas, quedou as portas da medalla, cunha rival de grandísimo nivel e coa que fixo un combate de tí a tí ata o remate do mesmo. Ambas pasaron a primera eliminatoria e non deixaron dubida do seu potencial e de que están entre as mellores de Galicia da súa categoría.

Fuente.- Club Deportivo Kang

Icía Feijoo, Nico Blanco, Thiago García tamén fixeron un bo esforzo pero non foi suficiente pra superar os seus rivais, que a pesar de técnicamente estar moi igualados nos seus enfrontamentos, «un pouco de falta de confianza e pequenos erros«, fixolles non poder desgraciadamente a seguinte ronda.

O medalleiro acadado polo Club Kang nesta competición foi o seguinte:
-Enzo Rodríguez un Ouro liga A
-Ángel O. Mbengue un Bronce liga A
-Inés Gómez un Ouro liga A
-Thiago García un Bronce liga B. 

Lea también

El BBCA masculino pierde su invicto ante el Obradoiro

No pudo ser y la quinta seguida no llegó para el BBCA. Un cúmulo de …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *