La campaña Déixate querer por Ultramar repartirá en Ferrol más de 5.000 euros

Los interesados en participar deberán hacer un gasto en cualquier de los 22 establecimientos adheridos a esta iniciativa.

El Concello de Ferrol colabora, un año más, con la Asociación Multisectorial Ultramar Village en la campaña Déixate querer por Ultramar. Esta actividad, que se desarrolla desde 2014, consiste en el sorteo de vales de compra por un importe que en esta edición será de cerca de 5.500 euros.

Para optar a los premios solo es necesario hacer un gasto en cualquiera de los 22 establecimientos participantes en la iniciativa hasta 30 de noviembre. Cada uno de los locales sorteará dos vales por valor de 121 euros entre su propia clientela, los cuales deberán ser canjeados en el propio local.

La lista completa de locales participantes, que puede consultarse también en este enlace es la siguiente: A Tenda do Ruliño, AK Anukas Beleza e Sol, Algodón Azul, Cassa Interiorismo Decoración, Comer Sano Mola, Decoraciones JP, Diego Soto Barbershop, Empatía Hair & Beauty, Federópticos Begoña Lorenzo, Floristería Pétalos, Gimnasio Bitácora, Holala!, Joyería Evaristo, Kids&Us, Libraría Limiar, Loureda Joven, M y D Asesores de imagen, Neumáticos Ultramar, Pastelería Ana Simó Valencia Ultramar, Peluquería Antares, Peluquería Ethereal.

Déixate querer por Ultramar se realiza gracias a una ayuda concedida por el Ayuntamiento de Ferrol enmarcada en la subvención de actividades de promoción económica para el año 2025.