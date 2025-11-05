El hospital Ribera Juan Cardona organiza en Ferrol la I Jornada infanto-juvenil para abordar las necesidades de niños y adolescentes en la actualidad

El hospital Ribera Juan Cardona de Ferrol ha organizado la primera jornada infanto-juvenil bajo el título “Todos tenemos calcetines de colores”, con el objetivo de compartir información y conocimientos sobre las necesidades específicas que tienen nuestros niños y adolescentes en la actualidad.

El hospital pretende visibilizar con este tipo de iniciativas la importancia de un abordaje multidisciplinar y la necesidad de ofrecerle a los padres, educadores y otros profesionales una información veraz y actualizada en temas tan complejos como los trastornos de neurodesarrollo.

En la mesa participó el doctor José Ramón García López, jefe del servicio de psiquiatría del hospital Ribera Juan Cardona, que explicó las opciones de abordaje en los casos de TDA, con un lenguaje claro y adaptado a los asistentes. Paralelamente, Daniel Valencia, psicólogo sanitario, hizo hincapié en las opciones de intervención, enfatizando el papel de la familia y el centro escolar.

Por su parte, la nutricionista Eva Anca puso el foco en la alimentación saludable y cómo esta influye en el neurodesarrollo de niños y adolescentes. Ofreció consejos sencillos pero muy prácticos en nuestro día a día, entre ellos: «si necesitas leer la etiqueta para saber si algo es o no saludable, lo más probable es que no lo sea».

Completó la jornada la logopeda del hospital, Sara Dopico, que detalló cómo trabaja en las sesiones y destacó que en los tratamientos en pacientes con trastornos de neurodesarrollo es crucial que “la intervención logopédica se plantee desde un enfoque interdisciplinar».

La sesión, que terminó con una mesa redonda en la que los asistentes pudieron compartir inquietudes y resolver algunas dudas con los especialistas, fue una oportunidad para conocer las posibilidades que ofrecen los distintos servicios del hospital y las sinergias que se pueden crear, siempre con el objetivo de ofrecer la mejor atención especializada.