Océano Surf Museo de Valdoviño invita a acercarse a los fondos marinos a través de la realidad virtual

La jornada, bajo el título “Divulmar”, tendrá lugar este sábado día 8 de 10 a 14 horas e de 17 a 19 horas, con múltiples propuestas didácticas.

El Océano Surf Museo de Valdoviño propone vivir el mar en 360 grados a través de la jornada «Divulmar: La riqueza de los fondos marinos» que promueve el GALP A Marina-Ortegal. Se celebra este sábado 8 de noviembre con múltiples de propuestas de 10 a 14 horas y de 17 a 19 horas, para todos los públicos y completamente gratuitas.

Una de las más novedosas será la Experiencia 360º que permitirá a niños y mayores acercarse sin mojarse a los hábitats submarinos de A Mariña-Ortegal a través de gafas de realidad virtual. Asimismo, el museo amplía horarios y abrirá sus puertas en esas franjas, ofreciendo la oportunidad de visitarlo o revisitarlo.

El alcalde, Alberto González, y la concejala de Cultura, Rosana García, inauguran la jornada a las 11 horas, y al término del acto, sobre las 11:30 horas, está prevista la proyección del corto documental «Baixo as augas da Mariña-Ortegal». Sobre las 12 horas, se celebrarán talleres infantiles de pintura sobre el medio marino.

La programación se completará con la exposición «Océanos», con la que conocer la fauna local y la problemática de la contaminación. La participación en la experiencia 360º será por orden de llegada, y en los talleres de pintura, con inscripción en ese momento y hasta completar plazas.

La jornada busca difundir entre la ciudadanía la riqueza de nuestros fondos marinos para, así, implicarnos más activamente en su cuidado y preservación.