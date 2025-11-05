El judoca Bruno Carrodeguas consigue el bronce sector oeste en el Campeonato de España Absoluto

PODIUM- Fuente AD Judo Ferrolterra

Dos judocas feneses de la AD Judo Ferrolterra disputaron, este Domingo pasado, la fase Sector Oeste del Campeonato España Absoluto “Trofeo Teresa Herrera”. El campeonato se desarrolló en el Pabellón de los Deportes de Riazor, en A Coruña, donde participaron judocas de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla León.

Bruno Carrodeguas, en la categoría de -66 kg, consiguió una meritoria medalla de Bronce al imponerse en duros combates a Héctor Rodríguez, de Castilla-León, en cuartos de final y a Daniel González, de Asturias, en el Bronce y perdiendo sólo el combate de semifinales contra su compañero de selección Pablo Rico.

PABLO Y BRUNO. Fuente AD Judo Ferrolterra

Por otro lado, Pablo López en -90 kg, no consiguió superar el primer combate con Alfonso González de Castilla León, no teniendo opción a repesca.  Ambos luchadores estuvieron acompañados en este Campeonato por su técnico Alberto Castro.

BRUNO Y ALBERTO CASTRO. Fuente AD Judo Ferrolterra

