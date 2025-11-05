Vientos de más de 150 km/h y lluvias abundantes en el oeste de Galicia, con mas de 70 incidencias por el temporal

El temporal ha dejado en las últimas horas en Galicia rachas de viento de más de 150 kilómetros por hora y lluvias abundantes, especialmente en las provincias de A Coruña y Pontevedra, donde la Xunta mantiene activa una alerta naranja, y que han provocado más de 70 incidencias por toda la Comunidad.

Según ha informado el 112 Galicia, la provincia de A Coruña ha sido la más afectada, con 29 incidencias registradas, seguida de Pontevedra, con 18, Lugo, con 14, y Ourense, con 11.

La mayoría de los avisos tenían relación con la presencia de árboles y ramas en las carreteras, que supusieron 53 de los casos contabilizados. También se recibieron cinco avisos por la existencia de cables en las vías y otros cuatro por restos de accidentes u objetos diversos en la calzada.

INCIDENCIAS DESTACADAS

Aunque la práctica totalidad de las incidencias han sido de carácter leve, el 112 Galicia destaca varios sucesos relevantes, sin que se registraran daños personales. Así, alrededor de las 08.00 horas, en la N-640, entre los puntos kilométricos 42 y 43, en Vilaxe (A Pontenova), una persona sufrió una salida de vía al intentar esquivar un árbol caído en la carretera.

Por otra parte, sobre las 07.30 horas, un particular contactó con el 112 Galicia desde la rúa da Potiña, en Fisterra, al verse afectado por las inundaciones provocadas por la lluvia, que también anegaban parte de su vivienda.

Por último, alrededor de las 04.30 horas, un particular informó al servicio de emergencias de que parte del alumbrado de Navidad había caído sobre un vehículo estacionado en la calle Ramón de Valle-Inclán, en Vigo.

VIENTOS Y LLUVIAS

Y es que, durante la madrugada, los vientos han azotado con fuerza el litoral gallego y zonas del interior. En concreto, la estación que Meteogalicia tiene en A Gándara, en la localidad coruñesa de Vimianzo, ha registrado rachas de viento de hasta 159 km/h a última hora de la noche. También en Punta Lagosteira, en Arteixo, los vientos han superado los 130 km/h.

Además, en O Penedo do Galo, en Viveiro (Lugo), se han notificado rachas por encima de los 137 km/h. Estos vientos del sur están provocando que las temperaturas en zonas de A Mariña lucense superen los 20 grados.

Así, la máxima durante la madrugada de este miércoles se ha registrado en Ribadeo, donde se han alcanzado los 25,3 grados. En Lourenzá y en Foz los termómetros marcaron más de 23 grados.

En cuanto a las lluvias, la provincia de Pontevedra es la que registra las mayores acumulaciones, con la localidad de Salvaterra do Miño con 55,8 l/m2 y As Neves, Mondariz y Salceda de Casales por encima de los 45,5 l/m2.

ALERTA NARANJA

En este contexto, la Xunta ha activado desde última hora de este martes la alerta naranja por lluvias en el sudoeste de la provincia de A Coruña y en las zonas de las Rías Baixas y Miño de Pontevedra.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, ha informado de la situación a través del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia a los ayuntamientos de la provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la alerta naranja se activa por precipitación acumulada que puede alcanzar los 30 mm. en una hora. Ante las fuertes lluvias, las autoridades recomiendan circular con precaución e informarse antes del estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas o que puedan llegar a inundarse y no aparcar en las riberas de los ríos.

SUSPENSIÓN ACTIVIDADES EN EXTERIOR DE CENTROS

Asimismo, debido a la alerta naranja por lluvia, la Comisión Escolar de Alertas ha decidido suspender este miércoles 5, hasta las 16.00 horas, las actividades en el exterior de los centros educativos de tres zonas: A Coruña Sudoeste (Boiro, Dodro, Lousame, Muros, Noia, Outes, Padrón, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Ribeira y Rois); Litoral de Pontevedra (Baiona, Barros, Bueu, Caldas de Reis, Cambados, Cangas, Catoira, Gondomar, Illa de Arousa, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Mos, Nigrán, O Grove, Oia, Pazos de Borbén, Poio, Ponte Caldelas, Pontecesures, Pontevedra, Portas, Redondela, Ribadumia, Sanxenxo, Soutomaior, Valga, Vigo, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa); y Miño de Pontevedra (Arbo, Crecente, A Guarda, Mondariz, Mondariz-balneario, As Neves, O Porriño, Ponteareas, O Rosal, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Tomiño y Tui).

Del mismo modo, la Secretaría Xeral para o Deporte ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva federada y las del programa Xogade que se realicen en el exterior en estas zonas. Además, continúa la alerta naranja por temporal costero en el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra, con viento del sur con hasta fuerza 8 y mar combinada del sudoeste con olas de hasta seis metros, donde también se mantiene suspendida la actividad deportiva del programa Xogade y federada en el mar en los ayuntamientos afectados.

La Xunta ha aprovechado para recordar la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, es decir, diques, rompeolas y paseos marítimos. También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.

TEMPORAL VIGO

En Vigo, las malas condiciones meteorológicas han afectado al transporte de ría a primera hora de la mañana. Así, ante la alerta por el temporal, las compañías navieras ya informaron este miércoles de los cambios que sufrirían los servicios.

Piratas de Nabia, que opera la ruta entre Vigo y Moaña, suspendió las salidas de primera hora desde la ciudad olívica (7.00, 8.00 y 9.00 horas) y desde Moaña (6.30, 7.30 y 8.30 horas). Por su parte, en la línea Vigo-Cangas, la naviera Mar de Ons informaba en las últimas horas de que los trayectos se harían cada media hora entre las 7.00 y las 10.00 horas, y no cada 20 minutos como es habitual, para que la velocidad de los buques se pueda adecuar a las malas condiciones meteorológicas.