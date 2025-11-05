A Deputación de A Coruña celebra unha sesión online sobre prácticas sostibles no sector turístico do Eume

A Deputación da Coruña celebra o vindeiro martes 11 de novembro, ás 9:30h unha sesión sobre prácticas sostibles para o sector turístico do Eume. As inscricións poden realizarse a través do correo turismo@dacoruna.gal

Este traballo, desenvolto no marco do Plan de Sostibilidade Turística en Destino “Fragas do Eume”, promovido pola Deputación da Coruña e financiado con fondos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU, supón un avance na inclusión de prácticas sostibles no día a día do sector turístico na comarca do Eume.

O evento contará coa presenza de representantes institucionais, axentes turísticos e empresariais, quen poderá coñecer de primeira man as prácticas sostibles para implementar nos negocios locais.

A sensibilización da poboación local así como o tecido empresarial do sector turístico do Eume en materia de sostibilidade, resulta crucial para o desenvolvemento económico e social da comarca. Con isto, perséguese que os axentes dispoñan das ferramentas necesarias para poder acadar un sector turístico sostible e responsable.

Este proxecto reforza o compromiso da Deputación da Coruña e dos municipios do Eume cun modelo de turismo sostible, baseado na valorización do territorio, a diversificación da oferta e a atracción de iniciativas empresariais respectuosas coa contorna.

