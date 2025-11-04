As Pontes (A Coruña) estará en la Red de Destinos Turísticos del Carbón

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) creará y pondrá en marcha de la Red de Destinos Turísticos del Carbón en los territorios de transición justa con un rico patrimonio industrial minero, con experiencias sostenibles en el municipio coruñés de As Pontes de García Rodríguez, así como en las comarcas mineras asturianas, León, Teruel y Córdoba.

La directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), Judit Carreras y la directora general de Ciuden, Yasodhara López, han presentado este martes este proyecto, cuyo objetivo es impulsar una red española de experiencias turísticas vinculadas al patrimonio industrial minero del carbón; contribuir a la revalorización de los territorios en transición; promover un turismo sostenible e inclusivo y generar nuevas oportunidades económicas y sociales basadas en la memoria y la innovación.

Judit Carreras ha explicado que esta red «reafirma» el compromiso con el desarrollo de los territorios de transición justa, promoviendo un modelo de turismo que conecte el pasado industrial del carbón. Se trata de un proyecto de puesta en valor de la identidad colectiva y el patrimonio minero que quiere contribuir a diversificar las economías locales, revalorizando un recurso que es «un hecho diferencial» en estas zonas.

RESPALDO ADMINISTRATIVO

La iniciativa contará con el respaldo de administraciones y organismos públicos «estratégicos» de las zonas de transición justa como la Diputación de Córdoba, la Diputación de León, la Diputación de Teruel, Hunosa y el Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez. En este sentido, López ha matizado que se iniciará el proyecto con unos socios «estratégicos» que aportan un conocimiento profundo sobre los territorios y se abordará el trabajo con un enfoque participativo.

El proyecto cuenta con un presupuesto aportado íntegramente desde Ciuden de casi 144.000 euros para la contratación de la asistencia técnica, complementados con otros gastos derivados. Su duración es de 18 meses, por lo que se extenderá hasta el primer semestre de 2027.

Durante este periodo, y con visión a largo plazo, se creará formalmente la red, se identificarán los operadores clave y los recursos turísticos explotables en cada territorio, se ejecutarán acciones de formación y capacitación de los actores locales, se testearán experiencias y, finalmente, se implementará la comunicación y la comercialización de las experiencias turísticas creadas.

COOPERACIÓN Y APRENDIZAJE MUTUO

Con el propósito de revalorizar el rico patrimonio industrial y minero del país como motor de desarrollo turístico sostenible, la Red de Destinos Turísticos conectará los territorios del carbón a través de una estructura estable de cooperación y aprendizaje mutuo.

Asimismo, buscará diversificar las economías locales mediante la creación de experiencias turísticas innovadoras, consolidando un modelo de turismo inclusivo, accesible y alineado con la Estrategia de Transición Justa.

IDENTIDAD COMÚN

La formación y la capacitación de los agentes locales en materias de sostenibilidad, innovación y gestión turística será otra de las claves de esta red que dará visibilidad a nivel nacional e internacional a la identidad común de los territorios del carbón.

Durante el año y medio que durará el proyecto, y siempre con visión de continuidad, junto con la creación de la red se establecerán los procedimientos de funcionamiento de la red de turismo, su estructura, formato, mecanismos de adhesión de nuevos destinos y se realizarán diagnósticos que permitan poner en valor la red de patrimonio industrial minero del carbón, sus áreas de mejora y oportunidades.

EXPERIENCIAS PILOTO

Además, se implementarán experiencias piloto en las distintas zonas, cuyo eje sea el patrimonio industrial minero del carbón y con las cuales se podrán testar los productos experienciales propuestos antes de su comercialización.

Todo ello se acompañará de un plan de comunicación y marketing, así como de las acciones específicas para la integración de las experiencias en sistemas de comercialización y todas aquellas actividades que sean necesarias para la puesta en valor y la difusión de la marca.

Por último, el proyecto contempla, además, la realización de un congreso anual, con enfoque participativo y abierto, que represente un punto de encuentro para los actores de los distintos territorios.