Las rachas de viento superan los 110 km/h en Punta Candieira, en Cedeira

4 noviembre, 2025 Dejar un comentario 120 Vistas

La estación que Meteogalicia tiene en Punta Candieira, en la localidad coruñesa de Cedeira, ha registrado esta madrugada vientos superiores a los 110 kilómetros por hora. En concreto, a las 01.50 horas se notificaba una racha de 110,8 km/h, mientras que Penedo de Galo (Viveiro) se alcanzaron a las 04.40 horas los 98,8 km/h y en Burela los 96,2 km/h.

También en otras zonas de la Comunidad como Vimianzo (A Coruña) se superaron los 90 km/h a primera hora de este lunes y en Cuntis (Pontevedra) se llegó a los 87,1 km/h.

Así, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de un fenómeno meteorológico adverso que afectará progresivamente a todo el litoral de las provincias de A Coruña a partir de la mañana de esta jornada.

Se esperan intensas rachas de viendo, que podrían alcanzar fuerza 8, y mar combinada con olas de entre cinco y seis metros de altura, lo que se corresponde con un aviso de nivel naranja. Ante esta situación, los servicios de emergencias piden extremar las precauciones en el litoral y mantener activas medidas de autoprotección.

 

 

