El Baxi Ferrol busca recuperar sensaciones en la Eurocup Women visitando al SBS Ostrava

Tras la dolorosa derrota del pasado sábado en la competición liguera, el Baxi Ferrol sigue con su calendario intenso, en una semana en la que tendrán que jugar miércoles y viernes a domicilio, empezando en la 5ª jornada de la fase previa de la Eurocup Women en la República Checa, visitando al SBS Ostrava, a partir de las 19:15 horas, en el City Campus, en un partido que será emitido en directo en TVG2 y en el canal de Youtube de la FIBA.

Las ferrolanas van “día a día” en el trabajo y, en estos momentos, solo están centradas en el SBS Ostrava con el objetivo “de ser mejores y competir cada día”, sin pensar en el partido liguero del viernes ante Cadi La Seu, afirmaba su entrenador Lino López.

Lino López no está preocupado por las dos caras que está mostrando el Baxi Ferrol en las últimas semanas, ganando en la competición europea y cayendo en la liguera. “Solo me preocuparía si el equipo no estuviese dando el máximo y no pelease cada balón, no teniendo la mentalidad competitiva”, estando seguro de que “iba a seguir siendo así, independientemente de los resultados.”

En esta doble salida viaja por primera vez en la temporada la canterana Elena Baldonedo. Su convocatoria se produce por las molestias que tiene Elena Rodríguez “al recibir un golpe en un entrenamiento y ya su participación en el último partido estuvo entre algodones”, como también Claire Melia “arrastra un golpe en la mano” desde hace unos días. La canterana “hace un esfuerzo muy grande, ya que está estudiando y pierde días de clase, por lo que es una ayuda grande.”

La Eurocup Women “es muy dura”, en una competición “que a lo mejor no se le da el valor que tiene con varios resultados con marcador muy amplio” y todos los equipos españoles “han perdido al menos un partido” a excepción de las ferrolanas.

La idea de este partido en la República Checa es “trabajar en defensa, hacer un desgaste durante los cuarenta minutos”, ante un SBS Ostrava “polivalente con capacidad para tirar”, donde las ferrolanas tendrán que hacer su juego para llevarse la victoria “sacando el máximo rendimiento de las jugadoras.”

En este inicio de temporada, sobre todo en la competición liguera, “estamos viendo resultados increíbles que no contábamos que se dieran”, lo que la iguala más “y vimos el otro día el potencial de Estepona”, aunque no le preocupaba lo visto sobre la pista “a pesar de perder por una amplia diferencia.”