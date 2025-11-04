Mugardos junto con la asociación ‘Patio Verde’ buscan soluciones urbanísticas para el CEIP Unión Mugardesa

El alcalde de Mugardos mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la Asociación Patio Verde para abordar posibles soluciones urbanísticas que permitan dotar al CEIP Unión Mugardesa de nuevos espacios verdes.

Durante el encuentro, se analizaron los inconvenientes urbanísticos que actualmente limitan la ampliación de zonas verdes y se exploraron vías legales y técnicas para superarlos, garantizando que cualquier actuación cumpla con la normativa vigente y las necesidades del entorno escolar. El alcalde destacó la importancia de colaborar con asociaciones locales para buscar soluciones responsables y sostenibles que mejoren el entorno del colegio, siempre con el objetivo de ofrecer espacios más saludables y agradables para los alumnos y alumnas.

Según su comunicado el Ayuntamiento «continuará trabajando de manera activa para concretar actuaciones que permitan ampliar y mejorar los espacios verdes del CEIP Unión Mugardesa, reforzando su compromiso con la educación y el bienestar de la comunidad educativa».