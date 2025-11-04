A Orquestra Sinfónica de Galicia actúa no auditorio de Ferrol baixo a dirección de María Patiño-Osorio

Este concerto forma parte da programación da tempada 2025/2026 da Sociedad Filarmónica Ferrolana. As entradas poden adquirirse nas billeteiras do Jofre e do Auditorio e na web de Ataquilla, a partires de 16 euros para público xeral e cinco euros para socios da Filarmónica.
A Orquestra Sinfónica de Galicia (OSG) volve este xoves 6 ás 20:30 horas ao auditorio de Ferrol, dentro da programación cultural desta tempada 2025/2026 da Sociedad Filarmónica Ferrolana (SFF).
Trátase do terceiro concerto da tempada e o primeiro dos cinco que trae este ano da man da OSG. O público poderá disfrutar dunha viaxe musical de 90 minutos de duración, cun percorrido por tres monumentos orquestrais do romanticismo: Robert Schumana, Genoveva- Obertura (op. 81); Anntonín Dvořák, Serenata para cuerdas en mi mayor (op. 22); Johannes Brahms, Sinfonía nº1 en do menor (op. 68).
A dirección correrá a cargo de Ana María Patiño-Osorio, unha aclamada directora de orquestra colombiana, recoñecida pola súa destacada traxectoria a nivel internacional. A súa carreira está marcada polo seu compromiso coa educación musical e a dirección de orquestras de alto nivel en Europa e Hispanoamérica.
Foi finalista do Concurso Internacional de Dirección Sir Georg Solti e gañadora do Premio Nacional 2021 ao mellor director da Orquestra Filarmónica de Bogotá. Ademais, foi directora asistente da Orquestra da Suisse Romande e na actualidade é directora titular da Orquestra Filarmónica de Medellín, sendo a primeira muller en ocupar este posto.
As entradas poden adquirirse nas billeteiras do Jofre e do Auditorio e na web de Ataquilla, a partires de 16 euros para público xeral e cinco euros para socios da Filarmónica.