El BBCA masculino pierde su invicto ante el Obradoiro

No pudo ser y la quinta seguida no llegó para el BBCA. Un cúmulo de pequeños errores, nueve tiros libres fallados, así como cinco canastas bajo el aro no convertidas y un acierto muy oportuno del Obradoiro, con dos triples en la bocina del segundo y tercer cuarto impidieron que los departamentales trajeran la victoria para Ferrol.

El partido arrancaba con un Obradoiro más entonado, el 0-2 de arranque, fue un espejismo, los santiagueses tomaban sus primeras ventajas, las continuas rotaciones de los ártabros no funcionaban y el Obradoiro cerraba el cuarto 19-12, haciendo bueno ese dominio.

El segundo cuarto es un toma y daca de ambos conjuntos, se reparten las canastas y los ferrolanos sitúan las diferencias entre 3 y 4 puntos, un triple sobre la bocina deja el marcador en 33-26, para desesperación de los ártabros.

El paso por vestuarios sienta muy bien al Costa Ártabra, un 3-12 de salida pone en ventaja a los ferrolanos 36-38, pero el Obradoiro no se rinde y vuelve a entrar en partido y con una nueva canasta de tres sobre la bocina cierra el cuarto 48-43 echando un jarro de agua fría sobre los ferrolanos.

El último cuarto se preveía intenso, los santiagueses consiguen estirar las diferencias hasta los 9 puntos, pero un trabajo durísimo del Costa Ártabra les permite recortar hasta el 65-62 a falta de 38 segundos para el final, el acierto y la pizca de suerte que acompañó en otros partidos esta vez no apareció y Obradoiro consiguió retener la victoria en casa con el 66-62 final.

Jugaron y anotaron por parte del Costa Ártabra: André (6), Rivas (11), Unai (3), Diatta (0) y David Gómez (4) -cinco inicial- Paulo (3), Pevi (7), Pelayo (2), David González (5), Sande (0), Mario (21)