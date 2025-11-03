Nueva rehabilitación energética en la carretera de Castilla, en Recimil

3 noviembre, 2025 Dejar un comentario 135 Vistas

Edificio número 8 de la carretera de Castilla | Concello de Ferrol

La junta de gobierno local continúa dando luz verde a las licitaciones de los proyectos de rehabilitaciones energéticas en Recimil, en este caso del edificio de la carretera de Castilla, 22.

Así lo afirmaba en este lunes en rueda de prensa el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, con un importe de 366.979,44 euros y un plazo de ejecución de seis meses tras su adjudicación, en un edificio de tres alturas y ocho viviendas.

El regidor recordaba que la semana pasada empezaron las obras en otro edificio en el barrio de Recimil, en la calle Neda, 1-4, con un presupuesto que supera el millón de euros.

Lea también

Las obras de la ‘Cidade do Deporte’ en FIMO empezarán antes de finalizar el año

Empieza la cuenta atrás para que el gran proyecto de la ‘Cidade do Deporte’ empiece …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *