Nueva rehabilitación energética en la carretera de Castilla, en Recimil

La junta de gobierno local continúa dando luz verde a las licitaciones de los proyectos de rehabilitaciones energéticas en Recimil, en este caso del edificio de la carretera de Castilla, 22.

Así lo afirmaba en este lunes en rueda de prensa el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, con un importe de 366.979,44 euros y un plazo de ejecución de seis meses tras su adjudicación, en un edificio de tres alturas y ocho viviendas.

El regidor recordaba que la semana pasada empezaron las obras en otro edificio en el barrio de Recimil, en la calle Neda, 1-4, con un presupuesto que supera el millón de euros.