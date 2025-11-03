La Armada recordó en Ferrol a los Caídos por la Patria

En el marco de la Festividad del Día de los Fieles Difuntos, las Fuerzas Armadas celebraron este lunes, 3 de noviembre, el Día de los Caídos por la Patria. Por este motivo, la Armada a las una de la tarde en el cementerio municipal de Catabois de Ferrol, tuvo lugar un acto de homenaje a los que dieron su vida por España al que contribuyó el buen tiempo reinante.

El acto fue presidido por el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, vicealmirante Vicente Rubio Bolívar; el Comandante General de la Fuerza de Protección de la Armada, general de Infantería de María Manuel García Ortiz; al que acompañaba una representación de personal del Ejército de Tierra destinado en Ferrol, encabezada por el coronel del Ejército de Tierra Juan Carlos Andrés Domínguez, Director del Archivo Intermedio Militar del Noroeste, así como los Comandantes y Jefes de Unidades, Escuelas de Especialistas y Dependencias y Comandantes de Buques presentes en Ferrol, y los Jefes de Jefatura del Arsenal, oficiales, suboficiales y marinería, entre otros el Jefe del Órgano de Apoyo a Jefatura (OAJ), el capitán de navío Manuel Aguirre González; el Comandante Jefe de la 31 Escuadrilla de Superficie, Jesús González-Cela Franco; el coronel del Tercio del Norte de Infantería de Marina, Antonio Palmero Romero; el Intendente de la Armada, Javier Naranjo Rodríguez; los Comandantes-directores de las Escuelas de Especialidades de la Armada, Escaño y Esengra, capitanes de navío, Jaime Boloix Tortosa y José Manuel Faraldo Sordo; el Comandante del Mando de las Unidades de Acción Marítima, capitán de fragata José M, De Mata Hervás; y el ayudante mayor del Arsenal, capitán de fragata David Almeida García,

También estuvieron presentes mandos de la Guardia Civil y de la Real Hermandad de Veteranos de las FAS así como personal civil y familiares que mostraron su deseo de asistir.

Previamente a este acto de homenaje, se había celebrado una Eucaristía una misa en la iglesia castrense de San Francisco por el eterno descanso de los que dieron su vida por España oficiada por el párroco castrense, Pedro José López Suárez.

El acto dio comienzo el acto con una oración de responso, y el recuerdo «Lo demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron; con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la Patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron.Por eso como valientes lucharon,y como héroes murieron.

Por la Patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en los Ejércitos su vocación y sino. No quisieron servir a otra Bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera»

Seguidamente se realizó la ofrenda en la que depositó, una corona de laurel por parte del almirante del Arsenal y el coronel del Ejército de Tierra, ante el monolito de la Armada Española (MCMXLIL) en honra a los Caídos situada en un lateral de la zona del camposanto destinada a sepulturas de miembros de las fuerzas armadas mientras los asistentes cantaban “la muerte no es el final» a los acordes de la Unidad de Música del Tercio del Norte, dirigida por el comandante Luís García Cortizas…… “Cuando la pena nos alcanza por el hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la Fe su esperanza. En Tu palabra confiamos con la certeza que Tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz”

El vicario castrense rezó una oración por los fallecidos, «que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna les otorgue la vida que no acaba en feliz recompensa por su entrega», y tras las preces la Unidad de Música del Tercio del Norte interpretó el Toque de Oración a los caídos, al que siguió una descarga de fusilería a cargo de un piquete de la Infantería de Marina, dándose por concluido el acto.