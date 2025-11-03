El centro cívico de Caranza contará con una nueva envolvente

El centro cívico de Caranza entrará en obras en las próximas semanas, tras la adjudicación este lunes por parte de la junta de gobierno local de las obras de conservación y de mantenimiento de la envolvente a la empresa Prosema Noroeste SL por 499.475,90 euros, suponiendo un ahorro de 80.000 euros respecto al precio de licitación.

Así lo confirmaba en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, en una intervención que tendrá un plazo de ejecución de seis meses y que permitirá a los vecinos del barrio de Caranza “contar con centro cívico en mellores condición, aproveitando todo o seu volume” dando solución a las filtraciones de aguas que padece desde hace años las instalaciones que obligaron, entre otras medidas, cerrar la biblioteca municipal o cancelar eventos programados en su salón de actos.