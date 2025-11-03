El centro cívico de Caranza contará con una nueva envolvente

3 noviembre, 2025 Dejar un comentario 129 Vistas

El centro cívico de Caranza entrará en obras en las próximas semanas, tras la adjudicación este lunes por parte de la junta de gobierno local de las obras de conservación y de mantenimiento de la envolvente a la empresa Prosema Noroeste SL por 499.475,90 euros, suponiendo un ahorro de 80.000 euros respecto al precio de licitación.

Así lo confirmaba en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, en una intervención que tendrá un plazo de ejecución de seis meses y que permitirá a los vecinos del barrio de Caranza “contar con centro cívico en mellores condición, aproveitando todo o seu volume” dando solución a las filtraciones de aguas que padece desde hace años las instalaciones que obligaron, entre otras medidas, cerrar la biblioteca municipal o cancelar eventos programados en su salón de actos.

Lea también

Las obras de la ‘Cidade do Deporte’ en FIMO empezarán antes de finalizar el año

Empieza la cuenta atrás para que el gran proyecto de la ‘Cidade do Deporte’ empiece …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *