La reconversión de la pescadería de Ucha en gastromercado empezará este año

La pescadería de Ucha en A Magdalena entrará en obras en esta recta final de año, para adaptar la instalación a su nueva actividad de gastromercado, tras la adjudicación de la misma este lunes por parte de la junta de gobierno local a la empresa Prace, Servicios y Obras SA, por 326.647,01 euros, con un ahorro de 30.000 euros respecto al precio de licitación.

Así lo afirmaba en rueda de prensa el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, destacando que estas obras pondrán en valor “un edificio protexido”, manteniendo su esencia y dándole una nueva actividad “que é un éxito noutros lugares como Santiago, Madrid ou Barcelona.”

Para hacer realidad este gastromercado, se liberará toda la parte central de la actual pescadería, la cual mantendrá su actividad durante el periodo de obras, recolocando los puestos que se ven afectados y que permitirá “gañar espazo”, como también se realizarán mejoras en su accesibilidad, eliminando el escalón existente, poniendo todo al mismo nivel.

El regidor espera que “en breve” pueda comenzar esta obra, con un plazo de ejecución de cuatro meses y que cuenta con la financiación de la consellería de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia.