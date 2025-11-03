Nuevas licitaciones en la ciudad náutica de A Cabana dentro de la ‘Cidade do Deporte’

Recreación de la nueva ciudad náutica en A Cabana | Concello de Ferrol

El proyecto de la ‘Cidade do Deporte’ sigue cumpliendo trámites administrativos y este lunes, la junta de gobierno local ha dado luz verde al proceso de licitación para los servicios de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la ciudad náutica de A Cabana, dentro del proyecto de la ‘Cidade do Deporte’.

Así lo afirmaba en rueda de prensa el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela con un importe que se dividirá en tres lotes. El de dirección de obra por 43.328,60 euros; el servicio de dirección de ejecución de la obra, también por 43.328,60 euros y el de seguridad y salid por 12.699,76 euros.

El regidor recordaba que estaba abierto hasta el 17 de noviembre el proceso de presentación de ofertas para la ejecución de la obra.

