Las obras de la ‘Cidade do Deporte’ en FIMO empezarán antes de finalizar el año

Empieza la cuenta atrás para que el gran proyecto de la ‘Cidade do Deporte’ empiece a ser una realidad, la de la reforma integral de los pabellones de FIMO, tras la adjudicación de las obras este lunes por parte de la junta de gobierno local a la empresa Ogmios Proyecto SL, por un valor de 5.734.190 euros, tal y como lo confirmaba en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela.

Este proyecto cotará 433.242 euros menos respecto al precio de licitación “debido a que se presentaron moitas empresas, das mellores de Galicia”, afirmaba el regidor, como también la empresa adjudicataria aumenta la garantía de los cinco años licitados a seis años.

Al mismo tiempo, la empresa se compromete a aportar una herramienta “que permita ver o estado das obras” durante su realización, en la que, además de la reforma de los pabellones de FIMO, está prevista la creación de un gran parque urbano que conecte el complejo del pabellón de A Malata, con el del estadio.

Las obras en FIMO, que tendrán una duración de 18 meses, con su inicio antes de finalizar este 2025, empezarán por el pabellón 5, donde jugaba sus partidos el OAR Ferrol antes de la inauguración del pabellón de A Malata, recuperando su uso para albergar eventos deportivos, con un aforo de 1.312 espectadores, con el objetivo de que esté listo para agosto-septiembre de 2026 y albergar los partidos de O Parrulo Ferrol y Baxi Ferrol, que se trasladarían su actividad a este pabellón 5 en la temporada 2026-2027, permitiendo la obra de reforma integral del pabellón de A Malata. Al respeto, José Manuel Rey Varela ya confirmaba que no se alternará la actividad deportiva con las obras en A Malata.

En su intervención recordaba que este proyecto era posible gracias a la inversión del Concello de Ferrol, la Xunta de Galicia y los fondos europeos.

Además, la junta de gobierno local también ha adjudicado el servicio de coordinación integral de la obra a la UTE Proyfe – Montero Parapar, por 176.660 euros y el servicio de coordinación de seguridad y salud a la empresa Atenea Seguridad y Medio Ambiente por 28.314 euros.