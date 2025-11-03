Narón organiza un curso de defensa persoal dirixido a mulleres

O Concello de Narón abre o prazo de inscrición para un obradoiro de defensa persoal dirixido a mulleres, que se celebrar os días 22 e 29 de novembro, en horario de 10:00 a 13:00 horas, nas instalacións do Centro cívico social do Alto.
A iniciativa, de carácter gratuíto, será impartida por José Rodríguez, instructor policial PSDI (Nº SDR1125) e experto en defensa persoal feminina, e contará coa colaboración de María Comillas de la Vega, doutora en Psicoloxía. O prazo de inscrición permanecerá aberto ata o 18 de novembro, e poderá formalizarse chamando ao teléfono 633 49 79 90.
O curso abordará tanto aspectos psicolóxicos como prácticos da autodefensa.
Entre os contidos principais inclúense os seis principios básicos da defensa persoal, a xestión do medo como reacción natural e ferramenta de supervivencia, e as estratexias de prevención para evitar situacións de risco.
As participantes aprenderán tamén a recoñecer e anticiparse a situacións perigosas, a actuar con decisión, contundencia e determinación (método DCD) e a aplicar técnicas sinxelas e efectivas para soltarse de agarres, protexerse e fuxir con seguridade.
O programa inclúe o chamado concepto TVTP (“Todo Vale, Todo Pega”), que amosa como empregar obxectos cotiáns —como chaves, móbil ou bolso— para defenderse, e dedicará un apartado específico á información preventiva sobre agresores e contextos de risco, baseada en datos estatísticos.
Segundo o instructor, “a defensa persoal feminina non debe centrarse só na forza física, senón tamén na prevención, na confianza e na preparación psicolóxica para actuar ante o perigo”.
As mulleres e nenas a partir de 12 anos (terán que ir acompañadas dunha adulta) interesadas en participar poden realizar a inscrición ata o 18 de novembro, en horario de 08:00 a 14:00 horas, chamando ao teléfono 633 49 79 90.