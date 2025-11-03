Neda activa la merienda de Navidad de la tercera edad

El Ayuntamiento de Neda inicia los preparativos para su programación especial de Navidad. Desde el lunes 3 hasta el 28 de noviembre, los adultos mayores del municipio podrán inscribirse para participar en la tradicional merienda para mayores, uno de los eventos clásicos de estas fiestas.

La propuesta, que tendrá lugar la tarde del 19 de diciembre en el centro cívico de la ciudad, busca reunir a los residentes más ancianos del pueblo y animarles a salir de casa en fechas que, para muchos, son sinónimo de melancolía.

Como ha sucedido en los últimos años, además de la merienda, con un buen chocolate con churros y roscón de Reyes Magos, en la reunión habrá tiempo para bailar, con música en vivo, y para un sorteo de premios.

La actividad es gratuita para los residentes de la localidad, que deberán inscribirse en las oficinas de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Las plazas son limitadas y se asignarán por estricto orden de inscripción.

En caso de que queden plazas libres, se abrirá un nuevo periodo de inscripción en diciembre para que personas de otras localidades puedan participar, abonando 5 euros.