O SendAres activa inscricións para a cuarta ruta da tempada 25-26

Seixo Branco-Lorbé será o percorrido que realizarán os participantes durante a xornada do 23 de novembro, acompañados por unha paisaxe moi mariñeira. A reserva de praza abre este luns 3 a partir das 16:00 horas para empadroados ata o día seguinte na mesma franxa horaria, cando chegue a quenda dos non-empadroados.

A concellaría de Deportes de Ares vén de anunciar a apertura das inscricións para o cuarto itinerario planificado dentro do SendAres 25-26, o programa de sendeirismo do Concello.

Este 3 de novembro, a partir das 16:00 horas e empregando a páxina web institucional, habilitarase a reserva de prazas telemática en dúas quendas: primeiro empadroados ata o día seguinte, na mesma franxa horaria, momento onde se abrirá a reserva de prazas aos non-empadroados/as na localidade.

A cuarta ruta estará caracterizada pola paisaxe litoral, ao discurrir polos cantís e sendeiros ó carón do mar dentro do Monumento Natural Dexo-Serantes. Atravesaranse formacións rocosas como a veta de cuarzo do Seixo Branco e rematará no porto de Lorbé, de gran tradición mariñeira.

O itinerario consta de aproximadamente 11,4 quilómetros, baixo dificultade media, e promoverase durante o domingo, 23 de novembro. O prezo é de 20 euros e inclúe servizo de guía, seguros e desprazamento de ida e volta. Dende a Praza da Igrexa de Ares, o punto de encontro, sairase ás 8:00 horas e regresarase ao núcleo urbano preto das 15:00 horas.

A concellaría de Deportes asignou 25 prazas para a actividade que se cubrirán por orde de inscrición ata o 7 de outubro ás 14:00 horas ou, de darse o caso, ata o seu esgotamento.