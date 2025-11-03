El seguimiento de la huelga de técnicos superiores sanitarios alcanza el 57,25 % en la sanidad pública gallega

El grado de cumplimiento de los servicios mínimos marcados fue total.

El seguimiento de la huelga de técnicos superiores sanitarios convocada por el sindicato estatal correspondiente alcanzó en el turno de la mañana de este lunes el 57,25% en los centros sanitarios de la comunidad gallega. Así, el porcentaje de participación en las siete áreas sanitarias del Servicio Galego de Saúde alcanzó el 57,27%.

Por su parte, en entidades sanitarias como son la  Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS),, la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica el porcentaje de seguimiento de la huelga fue del 56,67%.

El grado de cumplimiento de los servicios mínimos marcados fue del 100%. «La Xunta seguirá trabajando para ofrecer una atención óptima a toda la ciudadanía y para alcanzar las mejores condiciones laborales para el conjunto de profesionales de la sanidad pública», declara en un comunicado el ente público.

