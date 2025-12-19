Ortigueira felicita a una de sus vecinas en la celebración de su cien cumpleaños

El alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, junto a la concejala de Educación, Ana Cartelle, se desplazaron hasta la vivienda de Doña María Carmen Alonso, vecina de San Adrián, para celebrar y felicitarla por su 100 cumpleaños.
El emotivo encuentro tuvo lugar en compañía de parte de su familia que quisieron estar con Carmen en este día tan especial. Regidor y concejala quisieron trasladar las felicitaciones personalmente, en nombre de todo el Concello, así como hacer entrega de un bonito detalle floral y una placa a esta vecina que cumple un siglo de edad.