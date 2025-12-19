Los Reyes Magos de Oriente visitan en Neda a los escolares

Compartir Facebook

En el último día de clases antes de las vacaciones de Navidad, el alumnado de los colegios públicos de infantil y primaria de Neda tuvo una visita del más especial, la de los Reyes Magos de Oriente.

Como viene siendo habitual, invitados por el Ayuntamiento, Melchor, Gaspar y Baltasar viajaron hasta la localidad para tener un primer encuentro con los niños de la localidad, descubrir si habían trabajado y si se habían portado bien en las aulas, y recoger las primeras cartas con peticiones.

Se adjuntan imágenes del paso de las SS. MM. por el CEIP San Isidro, CEIP Maciñeira y la Escuela infantil municipal. En poco más de dos semanas vuelven cargados de regalos.