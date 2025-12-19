Los Reyes Magos de Oriente visitan en Neda a los escolares

19 diciembre, 2025 Dejar un comentario 112 Vistas

En el último día de clases antes de las vacaciones de Navidad, el alumnado de los colegios públicos de infantil y primaria de Neda tuvo una visita del más especial, la de los Reyes Magos de Oriente.

Fuente Concello de Neda Visita Reyes Magos CEIP Maciñeira
Fuente Concello de Neda Visita Reyes Magos CEIP San Isidro

Como viene siendo habitual, invitados por el Ayuntamiento, Melchor, Gaspar y Baltasar viajaron hasta la localidad para tener un primer encuentro con los niños de la localidad, descubrir si habían trabajado y si se habían portado bien en las aulas, y recoger las primeras cartas con peticiones.

Fuente Concello de Neda Visita Reyes Magos CEIP San Isidro

Se adjuntan imágenes del paso de las SS. MM. por el CEIP San Isidro, CEIP Maciñeira y la Escuela infantil municipal. En poco más de dos semanas vuelven cargados de regalos. 

Lea también

El alcalde de Ares carga contra la dirección del PSOE y exige dimisiones ante la «inutilidad» de los controles internos

Iglesias tacha de «cáncer» el funcionamiento del partido y afirma que el protocolo contra el …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *