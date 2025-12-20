Un centenar de vecinos en Neda participa en la merienda de Navidad de los mayores

Los mayores de Neda comenzaron la Navidad una vez más, de la forma más dulce y animada posible. Un centenar de personas se sumaron a la tradicional merienda, organizada por el Ayuntamiento, a modo de anticipo de las fiestas. Una buena excusa para animar a los veteranos de la villa a salir de casa en unas fechas que, para muchos, es sinónimo de melancolía.

En la cita, los vecinos participantes tuvieron ocasión de degustar, además del típico roscón, un sabroso chocolate con churros. Tampoco faltó ni el baile, amenizado por Alejandro Caribe, ni el sorteo de regalos.