8 oros para el Judo Ferrolterra en la 1ª jornada de la Liga Galicia Rías Altas

El Sábado 1 de Noviembre se disputó, en el Pabellón Sofía Toro de Cambre, la primera jornada de la Liga Galicia Rías Altas con más de 500 judocas en liza de categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete.
La Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra desplazó 38 judocas a esta primera jornada destacando numerosos medallistas e incluyendo 8 oros para varios de sus deportistas:
CADETE
Amelia Tenreiro -63 kg ORO
Lucia Soto -52kg BRONCE
INFANTIL
Xeila Herrera -48kg ORO
Alba Bollo -52kg ORO
Iago Miño -42kg PLATA
Iosu Freire -38kg PLATA
Xabi Allegue-55kg BRONCE
Ary Rodríguez -57kg BRONCE
ALEVIN
Jose Luis García -46kg ORO
Leo Fernández -34kg PLATA
José Cancio -38kg BRONCE
BENJAMIN
Nicol Carro -28kg ORO
Hugo Mosquera-34kg ORO
Iago Rubianes-34kg ORO
David Bouza -55kg ORO
Carla Salvador -28kg PLATA
Sofía Díaz -40kg BRONCE
Marco Pérez -42kg BRONCE
Como entrenadores del club estuvieron presentes Alberto López “Pitu”, Alba Martínez, Alex Castro, Mario Tenreiro y Alberto Castro, quien también forma parte de la organización del evento, y como árbitro se contó con la participación de Armando Castro.