8 oros para el Judo Ferrolterra en la 1ª jornada de la Liga Galicia Rías Altas

El Sábado 1 de Noviembre se disputó, en el Pabellón Sofía Toro de Cambre, la primera jornada de la Liga Galicia Rías Altas con más de 500 judocas en liza de categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete.

La Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra desplazó 38 judocas a esta primera jornada destacando numerosos medallistas e incluyendo 8 oros para varios de sus deportistas:

CADETE

Amelia Tenreiro -63 kg ORO

Lucia Soto -52kg BRONCE

INFANTIL

Xeila Herrera -48kg ORO

Alba Bollo -52kg ORO

Iago Miño -42kg PLATA

Iosu Freire -38kg PLATA

Xabi Allegue-55kg BRONCE

Ary Rodríguez -57kg BRONCE

ALEVIN

Jose Luis García -46kg ORO

Leo Fernández -34kg PLATA

José Cancio -38kg BRONCE

BENJAMIN

Nicol Carro -28kg ORO

Hugo Mosquera-34kg ORO

Iago Rubianes-34kg ORO

David Bouza -55kg ORO

Carla Salvador -28kg PLATA

Sofía Díaz -40kg BRONCE

Marco Pérez -42kg BRONCE

Como entrenadores del club estuvieron presentes Alberto López “Pitu”, Alba Martínez, Alex Castro, Mario Tenreiro y Alberto Castro, quien también forma parte de la organización del evento, y como árbitro se contó con la participación de Armando Castro.