Vimianzo y SEA celebrarán el III Foro Atlántico Empresarial el 6 de noviembre

La inauguración correrá a cargo de la alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez; la gerente de SEA, Beatriz Sestayo y el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde.

La Casa de la Cultura de Vimianzo acogerá este 6 de noviembre la tercera edición del Foro Atlántico Empresarial con el que SEA-Suelo Empresarial del Atlántico pretende seguir creando espacios de diálogo entre empresarios, técnicos y representantes de las administraciones públicas.

Esta edición se estructura en cuatro bloques temáticos:

1. Los parques empresariales como infraestructuras especializadas: los beneficios para la empresa.

2. Administración pública y desarrollo económico: Incentivos y programas de ayuda.

3. Financiación para empresas.

4. Las empresas en la Costa da Morte: Crecimiento y perspectivas.

En el primero de los bloques, los abogados de SEA expertos en Urbanismo, Antonio Quintela y José Rey Hermida, explicarán las condiciones y ventajas que para el empresariado supone formar parte de un parque empresarial.

La segunda mesa de diálogo estará compuesta por Belén Fernández Rebolleda, responsable de Oficinas en la Zona Norte del Igape; José Carlos Díaz, técnico de proyectos del Programa de Empleo Local de la Diputación de A Coruña; Guillermo González Díez, gerente del GALP Costa da Morte; y José Antonio Vila García, gerente del GDR Costa da Morte.

Miguel Ángel García Rey, director de zona de Abanca; Miguel Salvado Corral, director de Especialistas en Financiación Multiproducto en Galicia del Banco Sabadell; y Enrique A. González Iglesias, socio de Mercantil y Mercado de Capitales en EJASO, hablarán de financiación para empresas. Y Germán Lema Suárez, director gerente de Gerca Acero y Metal; Iván Pardiñas Blanco, administrador de Gambaru Power; y Valentín García Rodríguez, director gerente de Norgalicia Formigón expondrán como es su bagaje empresarial formando parte del polígono de Vimianzo.

Por último, la doctora en Derecho Civil y PPL de la Universidad de Santiago de Compostela , Belén Trigo, cerrará esta tercera edición del Foro relatorio bajo el título de «Reflexiones presentes y futuras de dotación y adquisición de suelo industrial».

