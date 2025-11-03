Licitada a primeira instalación fotovoltaica da Comunidade Enerxética de Moeche

A FEGAMP publica a licitación para a instalación e subministro dun sistema fotovoltaico da Comunidade Enerxética no Concello Moeche como Concello Piloto, por importe de 50.000,00€. As empresas interesadas en presentar ofertas poden facelo ata o 6 de novembro ás 23,59 hORAS.
Este é un paso fundamental para avanzar na posta en marcha da Comunidade Enerxética constituída pola veciñanza e polo Concello de moeche, e supón recibir con carácter gratuíto a primeira fase do proceso de posta en marcha real da CE, tras varios meses de traballo de difusión, información, redacción de estudos por parte do Concello e un reducido grupo de persoas que foi medrando e que se constiuíuen Comunidade de Enerxía Renovábeis de Moeche.
Agora tras ser elixido Moeche como Concello piloto, a FEGAMP publica a licitación que ten como obxecto a subministración e instalación dun sistema fotovoltaico hibridado con almacenamento e dispositivos de medición e regulación enerxética, no marco do proxecto europeo 0081_CEL_RURAL_6_E, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do Programa de Cooperación Interreg VI-A España-Portugal (POCTE)