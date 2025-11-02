Ortigueira abre el plazo de solicitudes para el programa de ‘Agasallos de Nadal 2025’

El gobierno local lanza un año más una iniciativa de ayuda para que ningún niño se quede sin regalo en Navidad. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 28 de noviembre de 2025.

El Concello de Ortigueira abre este 3 de noviembre, el plazo de solicitudes para el programa de ‘Agasallos de Nadal 2025’, una iniciativa orientada a proporcionar regalos de Navidad a familias con menores con bajos recursos.

Este programa está dirigido a aquellas familias de Ortigueira con hijos menores de 15 años, o con menores de hasta 19 años en caso de discapacidad, y con una renta ponderada que no supere ciertos umbrales establecidos en función de la composición familiar.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 28 de noviembre de 2025. Las familias interesadas deben dirigirse a los Servicios Sociales Municipales para obtener toda la información necesaria y pueden entregar sus solicitudes en la Oficina del Registro General del Concello.

El alcalde, Valentín Calvín, destaca la importancia de este programa en estas fechas y a través del cual “queremos ayudar y poner nuestro granito de arena para que todas las familias de Ortigueira puedan disfrutar de unas fiestas navideñas”. “Esta iniciativa es una muestra de nuestro compromiso con quienes más lo necesitan. Las familias con hijos son una prioridad para este grupo de gobierno y, por ello, queremos que todos los niños y niñas de Ortigueira puedan tener un detalle en estas fechas tan significativas”, concluyó.

El programa de Agasallos de Nadal 2025 del Concello de Ortigueira establece límites de ingresos diferenciados según el tipo de familia. Para una familia monoparental con uno o dos hijos o una pareja con un hijo, el límite de renta máxima mensual ponderada es de 1.776,00 euros, y el límite de renta anual es de 24.864,00 euros.

Para una familia monoparental con tres hijos o una pareja con dos hijos, los ingresos mensuales ponderados no deben superar los 1.869,47 euros, con un tope anual de 26.172,63 euros. En el caso de una pareja con tres hijos, el límite de ingresos mensuales ponderados es de 1.973,00 euros, mientras que el anual asciende a 27.626,67 euros.

Para una pareja con cuatro hijos, los ingresos mensuales pueden llegar a 2.089,41 euros, con un máximo anual de 29.251,76 euros. Si la familia es una pareja con cinco hijos, el límite mensual ponderado de ingresos es de 2.220,00 euros, y el anual es de 31.080,00 euros.

Finalmente, para las familias de pareja con más de cinco hijos, el programa establece un límite de renta mensual de 2.368,00 euros y un máximo anual de 33.152,00 euros. Estos criterios permiten adaptar el apoyo del programa a las diversas estructuras familiares del municipio.

Para más información, las personas interesadas pueden contactar con los Servicios Sociales Municipales a través del teléfono 981 400 000.