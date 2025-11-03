A Asociación Cultural Vai Rañala Meu! organiza en Narón un Obradoiro de percusión miúda con Ramón Dopico

A Xornada terá lugar no Centro Cívico Social de Sedes e será impartido por Ramón Dopico, percusionista fenés de recoñecido prestixio.
A Asociación Cultural Vai Rañala Meu! organiza para o vindeiro domingo 9 de novembro un novo obradoiro centrado na música tradicional, desta volta adicado á percusión miúda.
Este obradoiro, enmarcado dentro das VI Xornadas Formativas en Música Tradicional, que se iniciaron o pasado domingo 26 de outubro cun obradoiro de achegamento á requinta impartido polo mestre Xosé Liz continuarán o vindeiro domingo 9 de novembro cunha aula que versará sobre os instrumentos que conforman a coñecida
como percusión miúda.
A Xornada terá lugar no Centro Cívico Social de Sedes e será impartido por Ramón Dopico, percusionista fenés de recoñecido prestixio e que forma parte de formacións como Pésdelan, Berros do Castro, Raparigos ou , Músicas da Redonda entre outras. O obradoiro desenvólvese en quenda de mañá entre as 10:00 e as 14:00 horas e nel, poderase ir tomando contacto con instrumentos como tarrañolas, culleres ou cunchas entre outros.
O obradoiro está pensado para iniciarse nestes instrumentos de percusión «que todas e todos temos pola casa e poder facer uso deles en festas e foliadas» e aínda queda, según informa a asociación algunhas prazas dispoñible.
Dende a Asociación Cultural Vai Rañala Meu! pretenden promover un marco formativo estable en música tradicional, para que a veciñanza poda acceder a unha formación completa neste eido. As persoas interesadas poden inscribirse escribindo ao seguinte enderezo electrónico info@acvairanhalameu.gal ou no whatsapp 616 4218 882
A actividade está organizada pola Asociación Cultural Vai Rañala Meu! e conta coa colaboración da Área de Cultura da Deputación da Coruña.