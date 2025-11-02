Informes técnicos determinan en Mugardos la tala de la palmera en la avda de Galicia

El Concello de Mugardos anuncia con pesar la inevitable tala de la palmera situada en el cruce entra la avenida de Galicia y la plaza del Mercado, debido a los daños sufridos por la invasión del picudo rojo.

A pesar de los múltiples tratamientos llevados a cabo, en la última inspección visual llevada a cabo por la empresa encargada del mantenimiento se observó un deterioro muy elevado de la estructura del ejemplar. Sus hojas superiores se inclinan hacia el suelo, y presentan tonos de color amarillo y marrón, lo que denota un proceso de secado y deterioro en curso.

Debido a esto, y por motivos de seguridad dada la amenaza que representa la palmera afectada y la gravedad de su estado, el informe de la empresa concluye que no queda otra salida que cortar el ejemplar.

Dicha tala se llevará a cabo en la mañana del miércores 5 de noviembre, a partir de las 9:00 horas. Para llevar a cabo esta operación, habrá que cortar un carril -en sentido descendiente- en la Avenida de Galicia, desde el cruce de la calle Castelao hasta la subida a Peteiro. El tráfico estará regulado por la Policía Local, y se ruega a los conductores que empleen vías alternativas como la calle María para bajar al puerto.

El informe de la empresa encarga especifica lo siguiente

ACTUACIONES

Inspección visual

En el proceso de inspección visual, el enfoque principal radica en identificar la presencia del RHYNCHOPHORUS. Se logra esto al observar los indicios típicos de daño que este insecto coleóptero causa en la parte superior de las palmeras. Durante la inspección, se logra identificar un individuo que presenta claros signos de haber sido afectado por Rhynchophorus ferrugineus, a pesar de los tratamientos realizados.

Evaluación del estado del ejemplar

La palmera identificada como afectada muestra síntomas visibles que indican un estado de salud extremadamente preocupante. Sus hojas superiores se inclinan hacia el suelo y, como se aprecia en las imágenes adjuntas, presentan tonos amarillos y marrones, lo que denota un proceso de secado y deterioro en curso.

Tala del ejemplar

Dada la amenaza que representa la palmera afectada y la gravedad de su deterioro, resulta esencial llevar a cabo su tala. En todo momento, Se deberá seguir rigurosamente las normativas y regulaciones ambientales en vigor para asegurar una gestión adecuada de los residuos y preservar la integridad del entorno natural.