Portos de Galicia autoriza a Ortigueira a iniciar las obras de reforma del edifico de servicios sociales

El Ayuntamiento prevé una inversión de más de 50.000 euros para la mejora del inmueble de titularidad portuaria que gestiona en concesión la administración local.

Portos de Galicia, ente adscrito a la Consellería del Mar, resolvió otorgar una prórroga al Ayuntamiento de Ortigueira para autorizar el inicio, en un plazo de 6 meses, de las obras previstas por la administración local en el edificio de servicios sociales, de titularidad del ente público.

La actuación solicitada por el Ayuntamiento consiste en la reforma interior de la planta baja del edificio ubicado en dominio público portuario y que gestiona la administración local a través de una concesión administrativa. Se trata de un inmueble que acoge actividades de servicios sociales así como una cafetería.

El Ayuntamiento de Ortigueira prevé una inversión de 50.000 euros en esta actuación que permitirá mejorar la acústica del inmueble reduciendo ruidos y una redistribución de los espacios para mayor confortabilidad, especialmente en el vestíbulo y la zona de cafetería. Además se mejorarán los acabados en paredes y mobiliario y decoración. Finalmente se renovará en su totalidad la instalación eléctrica, con contadores y circuitos independientes para la zona de cafetería y el resto del edificio.

Las obras deberán iniciarse antes de 18 de abril del próximo año.