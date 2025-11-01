Excesivo castigo para el Valdetires Ferrol ante el Ence Marín Futsal

La derrota por 6-1 del Valdetires Ferrol en su visita al Ence Marín Futsal no refleja lo visto sobre la pista, en la 7ª jornada de la Segunda División, en un partido disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de A Raña (Marín).

Las ferrolanas empezaron bien en el partido, logrando sorprender al Ence Marín Futsal con su defensa planteada en los primeros minutos, lo que evitaba las ocasiones locales durante los primeros minutos, algo que sabían aprovechar con un gol inicial de Patri Corral.

A pesar de esto, poco a poco el Ence Marín Futsal iba ganando espacio sobre la pista, aprovechando al máximo sus llegadas al área, consiguiendo darle la vuelta al marcador con dos errores del Valdetires Ferrol, con goles de Carolina Agulla y, poco después Thais enviaba un balón por toda la escuadra desde trece metros en una jugada de saque de esquina, dejando el marcador en 3-1 al descanso.

Tras la reanudación, las jugadoras del Valdetires Ferrol mejoraban en su juego, buscando recortar las diferencias, pero su buen juego y poca finalización al final lo estaba aprovechando el Ence Marín Futsal con un gol de Ceci.

A falta de ocho minutos para el final las ferrolanas empezaban a jugar con su portera-jugadora con el objetivo de crear nuevos espacios en la defensa de las locales, pero estas lograban hacerse con dos balones y con sendos remates a portería vacías de Paola y Ceci sentenciaban el partido para dejar el marcador en el definitivo 6-1.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol continúa con 9 puntos, en el 8º puesto de la tabla. Para la próxima jornada las ferrolanas recibirán al CD Colegio San José, en un partido que se disputará el sábado 8, a las 17:00 horas, en el Pabellón de Esteiro.

Ence Marín Futsal: Yuria, Carolina Agulla, Thais, Paola, Lucía Rivas – también jugaron – Maialen, Cristina, Bibiana, Katiane, Ceci, Clara y Anna.

Valdetires Ferrol: Leti Rojo, Iria, Ana López, Patri Corral, Tere – también jugaron – Natali, Luin, Monti, Irene Cela, Laura y Paula Alonso.

Árbitros: Franco Álvaro Campagnoli y Nicolás Villegas, junto con Xabier Aragón Justo como asistente (Comité gallego). Amonestaron a las locales Katiane y Carolina Agulla, como a su entrenador Raúl Jiménez, además de a las visitantes Paula Alonso y Luin.

Goles: 0-1 Patri Corral min.5, 1-1 Carolina Agulla min.7, 2-1 Carolina Agulla min.12, 3-1 Thais min.15, 4-1 Ceci min.45, 5-1 Paola min.34, 6-1 Ceci.

Pabellón: A Raña (Marín).