El Área Sanitaria de Ferrol adjudica la fase 2 de la obra de reforma del Área de Salud Mental infanto-juvenil

El Área Sanitaria de Ferrol adjudicó la segunda fase de la obra de reforma del ala 1C del Hospital Naval del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol para continuar con la creación del área de salud mental infanto-juvenil.

Esta segunda Fase, la primera está a punto de finalizar, se adjudica por un importe de 268.812.67 euros, tal y como se recoge en el Portal de Contratos Públicos de la Xunta de Galicia en esta semana. Cabe recordar que desde la sanidad pública se está configurando un amplio área de atención a la salud mental infanto-juvenil, en el primer piso del Hospital Naval del Complejo, y que implica, entre otras cuestiones, como novedad, la activación de un nuevo Hospital de Día Infanto-Juvenil.

La solución adoptada, como se decía, se realiza en 2 fases consecutivas, en la fase 1 se habían ejecutado 9 despachos, sala de terapia, sala multiusos, comedor, sala de niños, y apoyos, por un importe total de 400.198,50 euros con el IVA incluido.

En la fase 2, objeto de esta adjudicación, se dota de 10 despachos y apoyos. En la zona central, se sitúan los locales de apoyo para que se puedan compartir fácilmente. El programa de necesidades que comprende esta segunda fase para completar la reforma total de ala de actuación contempla dos despachos de psiquiatra, 1 de psicólogo, 1 para enfermería, 2 para trabajo social, 4 consultas, sala de espera y sala de control.

En esta segunda fase, se incluyen los despachos de la fachada oeste, las consultas de la zona central y los locales de apoyo con una superficie de actuación total de 343,70 m2. Las obras de reforma integral consisten, básicamente, en trabajos de demolición de la zona colindante al corredor, donde se situará el control y secretaría, trabajos de redistribución de espacios de acuerdo al programa funcional, abarcando tabiquerías, carpinterías interiores, carpinterías exteriores en fachada oeste, acabados y trabajos vinculados a la renovación completa de todas las redes de instalaciones en la zona de actuación.

Un área integrado para la salud mental infantil

En total, esta obra de reforma implicará que crezca considerablemente la atención a la salud mental de los más nuevos, destinando más de 800 metros cuadrados al proyecto. La obra de la primera fase está a punto de ser recepcionar tal y como estaba previsto. Ahora, se comenzará con la segunda de las fases. Y tras finalizar la obra de esta segunda fase, prevista para el primer trimestre del próximo año, ya se activarán conjuntamente en meses posteriores, tras amueblamiento y humanización.

La novedad de este amplio proyecto es la creación de un Hospital de Día, que supone la activación de un espacio seguro donde ayudar los niños y adolescentes con un elevado nivel de sufrimiento afectivo y emocional, y que repercute de manera grave en su día a día, explicaban desde el Servicio de Psiquiatría, cuando comenzó la obra. No Hospital de día Infanto Juvenil, desarrollado al amparo del Plan Estratégico de Salud Mental 2020-2024, prestarán servicio un psiquiatra, un psicólogo clínico, una enfermera especialista en salud mental, un terapeuta ocupacional, un técnico de cuidados auxiliares de enfermería y una trabajadora social.

Atención multidisciplinar específica

En términos generales, la Unidad de Salud mental infanto-juvenil se creaba ya en el año 2018, en el tercero pìso del Hospital Naval, donde siguen trabajando mientras se ejecutan estas fases, y está formada actualmente por dos profesionales de psiquiatría, dos psicólogas clínicas, una enfermera especialista en salud mental, una auxiliar administrativa y una trabajadora social.

Esta unidad potencia la atención a la Salud Mental de los más nuevos en un dispositivo específico dirigido a la atención ambulatoria de pacientes menores de 16 años que presenten trastorno mental de índole diversa, especialmente aquellas patologías caracterizadas por la complejidad de la sintomatología.

En términos generales, este equipo ofrece una atención ambulatoria y multidisciplinar en equipo a los pacientes que le sean remitidos fundamentalmente desde el nivel de atención primaria, muchas de ellas ya a través de teleconsulta, y, en su caso, también desde otros niveles asistenciales. Atiende, además, las consultas urgentes en el Área ferrolana, y proporciona apoyo y asesoramiento a los servicios de atención primaria y a otros profesionales sanitarios.

Se realizaron en esta Unidad un total de 4.572 consultas durante el pasado año 2024. El acceso a esta Unidad se realiza principalmente desde los Servicios de Atención Primaria y consultas de Pediatría, aunque también acceden pacientes desde otros servicios especializados.

El perfil de usuario de esta Unidad es un menor con dificultades emocionales, o de comportamiento, con problemas, entre otros, de desarrollo, alimentación o escolares, tanto de socialización como de aprendizaje. Con este nuevo dispositivo que se activará, el Hospital de Día, se incrementa aún más la atención y la coordinación funcional de los diversos campos implicados: la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil; el Servicio de Psiquiatría; el área de Atención Pediátrica Ambulatoria, que engloba el área de Consultas Externas de Pediatría, y la Unidad de Atención Temprana, actualmente emplazada en el Hospital Novoa Santos; y, por último Aspaneps.

La consecución de esta obra permitirá un nuevo escalón que es la creación del Hospital de Día, garantizado así un abordaje multidisciplinar de cara a la normalización de los problemas de los niños.