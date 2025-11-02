PSOE Ferrol pide prazos concretos para facer efectivo o cambio de nome do estadio da Malata a “Isidro Silveira”

O Grupo Municipal Socialista de Ferrol esixe ao goberno local que estableza prazos concretos para culminar a tramitación do acordo plenario que aprobou o cambio de nome do estadio da Malata a “Isidro Silveira”, aprobado o 29 de agosto de 2024.
O voceiro socialista, Ángel Mato, lembra que o Pleno xa deu luz verde á proposta impulsada polo PSOE e que o expediente estivo a exposición pública, polo que “non hai razóns para seguir demorando un recoñecemento que conta cun amplo consenso político e social”.
Mato subliña que “é hora de pasar das palabras aos feitos” e reclama que o goberno local fixe un calendario claro, con datas concretas para a resolución definitiva do expediente e a instalación da nova rotulación co nome de Isidro Silveira no estadio. “Queremos saber cando se vai facer efectivo o acordo e cando veremos o nome de Isidro Silveira visible no estadio. A memoria e o compromiso tamén se demostran con feitos e prazos”, afirmou o voceiro socialista.
O PSOE de Ferrol lembra que a iniciativa busca honrar a traxectoria e o legado de quen foi un referente para o racinguismo e para Ferrol, e reitera que este recoñecemento “non pode quedar esquecido nun caixón administrativo”. “O Pleno falou, agora toca cumprir”, concluíu Mato.