Un Racing sin colmillo cae con justicia ante el CD Tenerife

M.V.- El equipo no dio la talla ante el líder de la categoría y cayó por 0-2 ante el CD Tenerife en la 10.ª jornada de la Primera Federación. Los goles de Nacho Gil y de Ulloa dieron la victoria a un conjunto canario que ya se distancia en 5 puntos del conjunto de Pablo López. Los verdes sufren por primera vez en la temporada dos derrotas de forma consecutiva.

El mayor acierto de cara a gol visitante les dio ventaja en la primera mitad

En la primera jugada del encuentro, Pascu a punto estuvo de adelantar al Racing en un disparo que se marchaba fuera, aunque la jugada fue anulada por falta previa. Salieron bien los verdes, que dominaron los primeros minutos de partido.

Los isleños, muy ordenados, daban señales de vida con un disparo de su extremo, Balde, estando el meta Parera muy acertado. El propio Balde creaba peligro por la izquierda, cambiando el dominio del encuentro para el lado canario. Nacho Gil enviaba fuera un fuerte disparo, para posteriormente, minutos después, hacer el 0-1 tras una jugada donde los verdes estuvieron muy desacertados.

Marcaba el reloj la media hora de juego, el Racing no supo reaccionar y Enric Gallego estuvo cerca de hacer el segundo para los visitantes. Antes del descanso, apareció Jairo para asistir primero a Álvaro Giménez y después a David Concha, pero los remates de estos no llevaron excesivo peligro a la meta defendida por Dani. Con un conjunto isleño más acertado y mejor plantado en el campo, se llegó al final de la primera mitad.

Quiero y no puedo del Racing en la segunda parte

Entraron Saúl y Mardones en el descanso para ocupar los puestos de Chema y de Migue Leal. Hombre por hombre. Tuvo la primera de la segunda mitad el Racing al poco de empezar, gran envío de Pujol para Giménez, quien solo ante el portero rival estampó su disparo ante el cuerpo del meta, antes de que Mardones y Tejera vieran amarilla con apenas un minuto de diferencia. Gelardo y Azael entraron al campo para intentar poner algo de luz a la falta de ideas de los verdes en ataque. Los cambios no surtieron el efecto deseado y el Racing fue incapaz de superar el entramado defensivo tinerfeño.

Ritmo de juego lento y la sensación con el paso de los minutos de que un conjunto verde inoperante sería incapaz de darle la vuelta al encuentro. Quemó las naves Pablo López metiendo a Escobar, jugando con dos puntas por primera vez en la temporada. Con más corazón que cabeza lo intentó el Racing en los minutos finales, pero la grada no pudo celebrar ni siquiera una verdadera ocasión para poder soñar con el empate. Para colmo de males, ya en el tiempo de descuento, el visitante Ulloa aprovechaba un envío desde un saque de esquina para batir a Parera y poner el 0-2 definitivo en el marcador de A Malata.

Desesperación en el campo y cierta preocupación en las gradas de A Malata

En definitiva, pasó por A Malata el gran favorito a llevarse el título liguero. Una plantilla llena de jugadores de mucho nivel, un conjunto que no brilló en exceso en Ferrol, pero que sí tuvo muy claro a lo que jugaba y ejecutó su idea a la perfección. Si a eso le sumamos su efectividad de cara a gol ante un Racing inoperante en ataque y con poco colmillo en las dos áreas, el resultado se antoja justo. Toque de atención para un Racing que sigue en puestos de play-off cuando se han jugado 10 jornadas de competición. Un equipo que estaba en construcción, pero al que ya se le debe empezar a exigir que suba su nivel colectivo, así como también a algunos jugadores que den un paso adelante y mejoren su nivel individual.

El próximo sábado a las 16:15 en O Carballiño tendrán una gran oportunidad de resarcirse de estas dos derrotas consecutivas. Será en el campo de O Espiñedo donde rendirán visita al CD Arenteiro.