Mucho Ingeniería Ambiental CAB Estepona para el Baxi Ferrol

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

El mes intenso de inicio de temporada para el Baxi Ferrol, con su consiguiente cansancio y fatiga, además de la falta de rotaciones eran determinantes para que la mayor velocidad en el juego del Ingeniería CAB Ambiental Estepona pudiese llevarse la victoria por 75-95, en la 5ª jornada de la Liga Femenina Endesa, disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de A Malata.

El partido empezaba bien para los intereses de las ferrolanas, con un 6-0 de parcial, pero el Ingeniería Ambiental CAB Estepona sabía a lo que venía a jugar, devolviéndolo con creces, con un 0-10. Las visitantes tenían una mayor velocidad en el juego, lo que les permitía irse de once puntos. En este primer momento crítico aparecían las figuras de Claire Melia y Karolina Sotolova, con mucho acierto debajo del aro y la línea de tres para dejar el marcador al finalizar el primer cuarto en 22-24.

El segundo cuarto empezaba con varios fallos del Baxi Ferrol que su rival sabía aprovechar a la perfección para volver a ponerse a ocho puntos de distancias, pero, esto era un espejismo ya que poco a poco las de Lino López iban recortando, teniendo sus mejores minutos sobre la pista, llegándose a poner por delante con el 35-34. A partir de este momento, las locales desaparecían y todo el juego era del Ingeniería Ambiental CAB Estepona que endosaba un doloroso parcial de 1-15 dejar el marcador al descanso en 36-49.

La vuelta de los vestuarios no era esperanzadora, con las visitantes llevando la iniciativa en el juego, con mucha velocidad y efectividad, abriendo poco a poco las distancias que ya tenían para dejarlas en el entorno de los veinte puntos. El juego también empezaba a trabarse, con decisiones arbitrales que no gustaban a la parroquia ferrolana, suponiendo una falta técnica a Lino López, que se sumaba a dos puntos que temporalmente no se habían sumado al marcador del Ingeniería Ambiental CAB Estepona, obligando a parar el juego durante tres minutos para poder revisar en la mesa arbitral, pero todo esto iba a favor de obra de las visitantes, que cerraban el tercer cuarto 54-75.

En los últimos diez minutos de partido, las visitantes seguían sin bajar el pie del acelerador, con posesiones largas, mientras que el Baxi Ferrol lo intentaba de casi todas las maneras posibles, pero no eran capaces de cortarles su juego, con la diferencia de puntos continuando en ascenso, casi cerca de la treintena, mientras los minutos iban pasando rápidamente. En los últimos minutos, ya con la victoria visitante en el bolsillo, el Baxi Ferrol volvía a hacerse con el balón y logrando reducir un poco la distancia para dejar el marcador en el definitivo 75-95.

Con este resultado, el Baxi Ferrol ocupa el 12º puesto de la tabla con 2 victorias y 3 derrotas en la Liga Femenina Endesa. Este miércoles las ferrolanas regresarán a la Eurocup Women, para visitar a las checas del SBS Ostrava, a partir de las 19:15 horas, en la 5ª jornada de la fase de grupos.

Baxi Ferrol: Sánchez-Ramos (2), Sotolova (13), Daniels (10), Rodríguez (0), Joiner (5) – también jugaron – Erjavec (13), Melia (17) y Joris (3).

Ingeniería Ambiental CAB Estepona: Conner (19), Kone (28), Muhate (2), Gretter (3), Garrick (16) – también jugaron – Dongue (9), Masia (4), Gea (12), Ortega (0) y Aijanen (2).

Árbitros: Josep María Olivares Bernabéu, Cristian Martín Vázquez y Alejandro López Lecuona.

Parciales: 22-24, 14-25, 18-26 y 21-20.

Pabellón: A Malata