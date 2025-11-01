O Parrulo Ferrol cae ante ElPozo Murcia Costa Cálida a falta de 23 segundos

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Cruel final para un gran partido de O Parrulo Ferrol, cayendo por 3-4 ante ElPozo Murcia Costa Cálida, en la 8ª jornada de la Primera División, disputado en el mediodía del sábado, en el Pabellón de A Malata.

El partido empezaba muy igualado y muy disputado, con tanteo entre ambos equipos, sin un dominador claro y sin ocasiones de cara a portería.

Todo empezaba a cambiar a los cinco minutos, cuando la primera que tenían los murcianos iba para dentro con un gol de Bebe en el borde del área tras robar un balón.

Los jugadores de O Parrulo Ferrol buscaban reaccionar, empezando a aproximarse al área de ElPozo Murcia Costa Cálida y teniendo una buena ocasión con un tiro de Gonzalo Santa Cruz en la frontal del área que se iba alto.

Poco a poco, los parrulos iban a más, subiendo sus líneas, haciéndose con el control del juego y, en una jugada al contragolpe, un centro lateral lo quería despejar Bebe, pero la fortuna estaba del lado de los locales al introducir el balón en su propia portería, empatando el partido.

Esto hacía crecer más a O Parrulo Ferrol, apoyados por su afición que apoyaba en masa al equipo, buscando ponerse por delante y teniendo alguna llegada, aunque no con excesivo peligro, por lo que el partido se iba al descanso con 1-1.

Tras la reanudación, ElPozo Murcia Costa Cálida quería volver a llevar la iniciativa en su juego, con los ferrolanos basando el suyo en media pista, volviendo a ponerse por delante a los tres minutos con un gol de Rafa en una rápida jugada colectiva.

O Parrulo Ferrol busca la reacción, con Novoa liderando el juego en ataque, con un tiro en la frontal del área por alto que despejaba Edu con una buena mano y la siguiente llegada acababa dentro con un gol de Diogo al segundo palo al aprovechar un rechace dentro del área tras un tiro previo.

Los ferrolanos iban a más, plantándole cara a los líderes, creyendo que era posible ponerse por delante, algo que conseguían con un gol de Penezio dentro del área, que golpeaba en el palo, paseándose por la línea, pero entrando finalmente como demostraba el SV tras la revisión realizada por los colegiados.

La alegría a los parrulos duraba unos minutos, lo que tardaba Marcel en conectar un balón por toda la escuadra en la frontal del área para volver a empatar el partido con el 3-3.

El partido iba llegando a su recta final y, en una acción dentro del área, los ferrolanos solicitaban el SV por una mano dentro del área, la cual era revisada nuevamente por los árbitros, concediendo el penalti, pero Edu le adivinaba las intenciones a Penezio, evitando su tiro raso por el centro, mientras que, unos segundos después, Dener estrellaba el balón en el larguero para los murcianos en la frontal.

De lo que pudo ser el cuarto gol parrulo, se llegaba al cuarto de los murcianos, con Bebe como portero-jugador, Marcel volvía a anotar al segundo palo con el juego de cinco, a falta de 23 segundos. Gonzalo Santa Cruz salía como portero-jugador en los ferrolanos, pero no habría tiempo para más y este 3-4 sería definitivo.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol continúa con 10 puntos, en el 9º puesto de la tabla, a la espera del resto de resultados de la jornada. Para la próxima jornada, los ferrolanos visitarán al Industrias Santa Coloma, en un partido que se disputará el viernes, a las 20:45 horas, en el Pavelló Nou (Santa Coloma de Gramanet).

O Parrulo Ferrol: Mati Starna, Novoa, Gonzalo Santa Cruz, Jhoy, Rubén Orzáez – también jugaron – Xavi Cols, Iván Rumbo, Jon, Diogo, Niko Vukmir.

ElPozo Murcia Costa Cálida: Henrique, Ricardo, Álvarez, Gadeia, Dener – también jugaron – Álex García, Rafa, Marcel, Ligeiro, Bebe y Edu.

Árbitros: Jorge González y Luis Sánchez, junto con Adrián Figueroa como tercer árbitro y Berta García como asistente (Comités madrileño y gallego). Amonestaron al visitante Dener.

Goles: 0-1 Bebe min.5, 1-1 Bebe (propia puerta) min.14, 1-2 Rafa min.23, 2-2 Diogo min.25, 3-2 Penezio min.29, 3-3 Marcel min.33, 3-4 Marcel min.39

Pabellón: A Malata