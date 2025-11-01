Aparatoso accidente en Neda. Un vehículo se sale de la vía y colisiona contra otros tres aparcados.

Un aparatoso accidente de tráfico se registró a las siete de la mañana de este sábado en la carretera AC-115 Fene-Neda, a la altura del kilómetro 2, en Santa María de Neda, cuando la conductora de un Peugeot 208 híbrido perdió el control del vehículo y se salió de la vía colisionado contra otros tres aparcados, uno de ellos, un Ford Fiesta fue el más afectado al quedar desplazado y colisionar contra una farola del alumbrado público. A la causante del accidente se le practicó la prueba de alcoholmia, que resultó positiva.

Faltaba un minuto para las siete de la mañana cuando en el Centro Integrado ás Emerxencias se recibieron llamadas de vecinos de la zona informando del accidente. De inmediato desde el CIAE se alertó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, cuyos efectivos acudieron con una ambulancia de soporte vital básico; al Grupo de Emerxencias Supramunicipal GES de Mugardos; a Protección Civil de Neda; y a la Guardia Civil de Tráfico. También se alertó a los Bomberos de Ferrol por si fuese necesaria su intervención.

La conductora del Peugeot fue atendida «in situ», estaba aturdida y presentaba inicialmente alguna lesión leve, fue trasladada a los servicios de urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario-CHUF en Ferrol. Los agentes de la Benemérita le efectuaron la prueba de alcoholemia que dio positiva.

El Peugeot, fue retirado posteriormente, y los efectivos del GES procedieron a la limpieza de la vía.