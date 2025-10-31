El Valdetires Ferrol quiere volver a la buena senda en su visita al Ence Marín Futsal

Segundo partido a domicilio consecutivo para el Valdetires Ferrol, en esta ocasión con pocos kilómetros por delante, visitando al Ence Marín Futsal, en la 7ª jornada de la Segunda División, que se disputará este sábado, a partir de las 17:00 horas, en el Pabellón de A Raña (Marín).

A pesar de la poca distancia entre Marín y Ferrol esta será “una de las salidas más complicadas de la temporada”, afirmaba el entrenador del Valdetires Ferrol, Manu Lombardía, en el que se verán las caras “ante un equipo que está confeccionado para entrar en playoff” y que viene de militar la pasada temporada en la máxima categoría, contando entre sus filas “con jugadoras veteranas en todas sus filas y que marcan las diferencias”, como es el caso de Ceci “que necesita muy poco para meter gol” y en el que también milita la exjugadora ferrolana Lucía Rivas.

En esta temporada el Ence Marín Futsal no conoce la derrota, al cosechar cuatro victorias y dos empates, ocupando el 4º puesto, con 14 puntos “y esto nos tiene que servir de motivación” a un Valdetires Ferrol que llega a este partido en el 8º puesto, con 9 puntos. Las ferrolanas querrán “seguir creciendo y seguir nuestro camino”, con el objetivo de quitarse la espina de la derrota de la semana pasada en su visita al Gran Canaria Teldeportivo.

El equipo llega en buenas condiciones a este partido, tras una buena semana de entrenamientos, aunque tendrán la baja segura de Carol Senra, por motivos personales; como también Simone será duda hasta última hora, que sigue pendiente de solventar sus problemas burocráticos.