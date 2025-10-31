Celebraciones de Todos los Santos y Difuntos en Ferrol

Con motivo de las festividades de Todos los Santos y Difunto los cementerios de todo Ferrolterra se verán desde este mismo viernes, día 31 muy visitados por familiares y amigos de los que allí descansan. Por ello el concello ferrolano a adoptado una serie de medidas en cuanto a tráfico para evitar atascos y aglomeraciones que se mantendrán hasta la tarde del Día de Difuntos.

Medidas de tráfico en Catabois

Que prohibido el estacionamiento en la carretera de Catabois, entre la rotonda del «Arquitecto Marcide» y la entrada al cementerio habilitándose un tercer carril que permita el giro para entrada al cementerio y así garantizar la fluidez del tráfico.

El aparcamiento en las vías adyacentes que dan salida a la explanada se limitará a un solo margen, convirtiéndose en vías de salida de sentido único. Asimismo se destaca que esto afecta a la pista de la parcelaria procedente de la zona de Mandiá, en dirección carretera de Catabois, y el Camiño da Pega, en sentido al hospital Naval.

ACTOS RELIGIOSOS

Los días 1 y 2 el obispo de la diócesis, Fernando García Cadiñanos, el día de Todos los Santos y el día de Difuntos presidirá una eucaristía, a las 5 de la tarde, en la capilla del cementerio ferrolano,

El día de Difuntos asimismo presidir Eucaristías en las parroquias del Pilar y San Fernando (11:00 h.) y Santa María de Caranza (12:30 h.)

HOMENAJE A LOS CAÍDOS POR LA PATRIA

En el marco de la Festividad del Día de los Fieles Difuntos, las Fuerzas Armadas celebran el Día de los Caídos por la Patria.

El lunes, día 3 de noviembre, a las 13:00 horas, se celebrará en el cementerio municipal de Catabois, un acto de homenaje y recuerdo que estará presidido por el Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol,VA Vicente Rubio Bolívar y al que acompañará una representación de personal del Ejército de Tierra destinado en Ferrol, de la Armada, Guardia Civil y de la Real Hermandad de Veteranos de las FAS así como personal civil y familiares.