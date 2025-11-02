El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia recuerda que el Sistema Verifactu NO es obligatorio

Desde hace semanas, está circulando información errónea sobre el sistema Verifactu, llegando incluso a confundirlo con la factura electrónica.

Para aclarar este malentendido que está generando inseguridad entre empresas y autónomos, el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia recuerda que Verifactu es una herramienta de la Agencia Tributaria que busca garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de las facturas, independientemente de su formato.

El sistema, que ha sido desarrollado en el marco del Real Decreto 1007/2023, establece además que cada factura cuente con un código QR que servirá para validarla fiscalmente. La obligatoriedad de su uso se hará de forma escalonada a partir del 1 de enero de 2026.

El sistema ofrece dos modalidades, entre las cuales el contribuyente debe elegir una:
Modo Verifactu: envío de los datos en tiempo real a la Agencia Tributaria.
Modo No Verifactu: conservación de registros seguros y verificables, listos para ser requeridos por la Administración. Por su parte, la factura electrónica obligatoria, regulada por la Ley Crea y Crece, aún no está en vigor. Su aplicación dependerá de la aprobación del desarrollo reglamentario pendiente, que establecerá los plazos concretos y la forma de intercambio electrónico entre empresas. Será un paso más en la digitalización fiscal, pero con un objetivo distinto del que persigue Verifactu.

En resumen; la factura electrónica es el formato del documento; Verifactu es el sistema que regula cómo deben generarse y verificarse las facturas. Desde el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia, que agrupa y representa a casi 500 profesionales de nuestra comunidad, insisten en que ambos sistemas son complementarios, pero no equivalentes, y que su implantación sigue calendarios distintos.

Jornada informativa

Para aclarar todas las dudas y ofrecer información práctica sobre el sistema Verifactu y la factura electrónica, la corporación gallega organiza una jornada informativa para colegiados este jueves 30 de octubre.

El compromiso de los gestores administrativos es acompañar a empresas y profesionales en este proceso de transición, ofreciendo seguridad, claridad y asesoramiento especializado.

El avance hacia una fiscalidad digital debe hacerse con información rigurosa, sin alarmismos y con plena confianza en los profesionales que guían este cambio.

