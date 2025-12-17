Mugardos refuerza los servicios sociales tramitando la cobertura de una plaza para el SAF

El Concello de Mugardos continúa trabajando en la mejora de los servicios de atención social con el objetivo de garantizar una asistencia más eficaz y cercana a quienes más lo necesitan. En este marco, se está tramitando la contratación de una plaza para el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), reforzando así la atención directa a las personas y familias del municipio.

La concejala de Bienestar, Patricia Ruiz de Azcárate, destacó el compromiso del gobierno municipal con la ciudadanía. “Nuestro objetivo es estar volcados en las personas, ofreciendo recursos que faciliten su vida diaria y que apoyen a quienes necesitan atención y acompañamiento. La convocatoria de esta plaza y el refuerzo del Servicio de Ayuda en el Hogar son pasos importantes para mejorar la calidad del servicio y la atención a las familias”, señaló la edil.

El Concello de Mugardos reafirma su compromiso con la atención social, garantizando que los recursos y servicios se adapten a las necesidades reales de la población y contribuyan al bienestar de toda la comunidad.